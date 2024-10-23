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Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 года

Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 года - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 года

Собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T07:21

2024-10-23T07:21

2024-10-23T07:21

денис кратюк

закон и право

крым

право собственности

новости крыма

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в Симферопольском районе несколько тысяч гектаров угодий будут возвращены в оборот государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава минсельхоза республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, минсельхоз ждал такого закона десять лет, поскольку задача сельского хозяйства республики "с каждого квадратного метра собрать максимальное количество продукта"."И я думаю, что переломным моментом в решении этой проблемы станет январь 2025 года. Будет возможность ранее невостребованные паи запустить в оборот без их собственника. А это огромные площади. Только в Симферопольском районе есть хороший потенциал – на несколько тысяч гектаров", – сказал Кратюк.По его словам, в Крыму до сих пор в полях есть земельные паи, собственники которых "забыли о них, не знали или не хотят обрабатывать".По словам Кратюка, признанные невостребованными земельные доли "автоматически попадут в муниципалитеты".Министр также высказал мнение, что ответственность за неиспользование сельхозземли необходимо ужесточать.Вовлечение невостребованных земельных долей в оборот было предусмотрено изменениями, внесенными в 2022 году в федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (от 24.07.2002 г.).Согласно новому документу, с 1 января 2025 года гражданин, чья земельная доля признана невостребованной по решению суда, утрачивает на нее право собственности – оно переходит к органам местного самоуправления.По законодательству РФ, невостребованной может быть признана земельная доля, не зарегистрированная в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) при этом принадлежащая на праве собственности гражданину, который эту землю передать в аренду или не распорядился ею другим образом в течение трех и более лет подряд. А также если сведения о собственнике земельной доли не содержатся в решениях органов местного самоуправления о приватизации с/х угодий, принятых до дня вступления в силу федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, закон и право, крым, право собственности, новости крыма, сельское хозяйство