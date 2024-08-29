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Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость
Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость
Программы льготной ипотеки продлили на новых условиях. Как это отразилось на рынке недвижимости и каковы его дальнейшие перспективы, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T20:26
2024-08-29T20:26
2024-08-29T20:26
ипотека
радио "спутник в крыму"
недвижимость
мнения
новости
россия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Программы льготной ипотеки продлили на новых условиях. Как это отразилось на рынке недвижимости и каковы его дальнейшие перспективы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов.По словам Максима Чурилова, количество продаж упадет в том числе за счет сокращения значительного сегмента клиентов, которые смогут воспользоваться данными программами."Эти меры поддержки действительно хорошие. Семейная ипотека после господдержки была второй по популярности программой: низкая ставка, лояльные критерии для ее получения. Она вышла на первое место. IT- ипотека тоже была хорошая программа для поддержки IT-специалистов", - отмечет ипотечный брокер.Однако, по словам эксперта, по новым условиям сотрудники IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга не смогут больше оформить ипотеку по этой льготной программе. Также по ней нельзя приобрести квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, а это были два основных региона, на которых приходилась треть сделок."IT-ипотека сильно упадет. Будет интересно понаблюдать, станут ли московские и питерские компании открывать свои филиалы, представительства в регионах и официально оформлять своих сотрудников там, чтобы у них появилась возможность воспользоваться данной программой", - рассуждает Максим Чурилов.Изменения коснулись и семейной ипотеки. Эксперт отмечает, если раньше ее можно было оформить при наличии двух несовершеннолетних детей, то сейчас это правило не работает, и оформить ее можно только при наличии ребенка до 7 лет (не включительно).Максим Чурилов обратил внимание на то, что в сравнении с июнем на рынке продаж недвижимости произошел обвал. Но тогда все спешили оформить ипотеку по старым правилам до окончания действия программы. Если же сравнивать с весной, то спрос, по оценкам некоторых экспертов, упал процентов на 15-20 процентов. Однако по цене рынок пока не двигается.По его словам, на четвертый квартал исторически приходится 30-40 процентов всех сделок, которые проходят за год. Высокий спрос на недвижимость в этот период может поддерживать рынок на достаточно высоком уровне."Что касается Крыма, то здесь недвижимость подешеветь не должна. Есть спрос, ее покупают. Спрос в Крыму будет только увеличиваться, потому что у региона колоссальный потенциал роста", - считает Максим Чурилов.В завершении разговора эксперт дал несколько советов для тех, кто уже купил квартиру по стандартной рыночной ипотеке."Когда будет снижаться ключевая ставка и соответственно ставки банков по ипотеке, можно сделать рефинансирование. Если появятся дети, можно сделать рефинансирование по семейной ипотеке при условии, что квартира была куплена у застройщика, и программа еще будет действовать", - подытожил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жильеУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощеныМногодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
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ипотека, недвижимость, мнения, новости, россия, закон и право
Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость
Новые условия льготной ипотеки могут привести к падению спроса и цен на недвижимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым.
Программы льготной ипотеки продлили на новых условиях. Как это отразилось на рынке недвижимости и каковы его дальнейшие перспективы, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов.
"Очевидно, что будет спад, он уже начинается. Июль уже был провальный по сравнению с июнем. Господдержка завершилась, ее уже не будет. Семейную ипотеку сильно сократили, IT-ипотеку тоже порезали", - говорит эксперт.
По словам Максима Чурилова, количество продаж упадет в том числе за счет сокращения значительного сегмента клиентов, которые смогут воспользоваться данными программами.
"Эти меры поддержки действительно хорошие. Семейная ипотека после господдержки была второй по популярности программой: низкая ставка, лояльные критерии для ее получения. Она вышла на первое место. IT- ипотека тоже была хорошая программа для поддержки IT-специалистов", - отмечет ипотечный брокер.
Однако, по словам эксперта, по новым условиям сотрудники IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга не смогут больше оформить ипотеку по этой льготной программе. Также по ней нельзя приобрести квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, а это были два основных региона, на которых приходилась треть сделок.
"IT-ипотека сильно упадет. Будет интересно понаблюдать, станут ли московские и питерские компании открывать свои филиалы, представительства в регионах и официально оформлять своих сотрудников там, чтобы у них появилась возможность воспользоваться данной программой", - рассуждает Максим Чурилов.
Изменения коснулись и семейной ипотеки. Эксперт отмечает, если раньше ее можно было оформить при наличии двух несовершеннолетних детей, то сейчас это правило не работает, и оформить ее можно только при наличии ребенка до 7 лет (не включительно).
Максим Чурилов обратил внимание на то, что в сравнении с июнем на рынке продаж недвижимости произошел обвал. Но тогда все спешили оформить ипотеку по старым правилам до окончания действия программы. Если же сравнивать с весной, то спрос, по оценкам некоторых экспертов, упал процентов на 15-20 процентов. Однако по цене рынок пока не двигается.
"Сейчас рынок немного охлаждается. Отсутствие спроса повлияет на цены, возможно, они просядут. Сейчас в сентябре – октябре будет некая турбулентность. В ноябре-декабре исторически высокий сезон", - говорит эксперт.
По его словам, на четвертый квартал исторически приходится 30-40 процентов всех сделок, которые проходят за год. Высокий спрос на недвижимость в этот период может поддерживать рынок на достаточно высоком уровне.
"Что касается Крыма, то здесь недвижимость подешеветь не должна. Есть спрос, ее покупают. Спрос в Крыму будет только увеличиваться, потому что у региона колоссальный потенциал роста", - считает Максим Чурилов.
В завершении разговора эксперт дал несколько советов для тех, кто уже купил квартиру по стандартной рыночной ипотеке.
"Когда будет снижаться ключевая ставка и соответственно ставки банков по ипотеке, можно сделать рефинансирование. Если появятся дети, можно сделать рефинансирование по семейной ипотеке при условии, что квартира была куплена у застройщика, и программа еще будет действовать", - подытожил эксперт.
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