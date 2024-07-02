https://crimea.ria.ru/20240702/lgotnaya-ipoteka--vs-zhdat-li-snizheniya-tsen-na-zhile-1138535652.html

Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье

Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье

Завершение программы льготной ипотеки в России не приведет к повсеместному снижению цен на квадратные метры, исключение может составить жилье в сельской... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T19:25

2024-07-02T19:25

2024-07-02T19:25

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наталья карнова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Завершение программы льготной ипотеки в России не приведет к повсеместному снижению цен на квадратные метры, исключение может составить жилье в сельской местности и маленьких городах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Ипотечный рынок ждет "охлаждение""Массового снижения цен на жилье не будет. В отдельных регионах по определенным локациям снижение возможно, например, если где-то квартиры плохо продаются либо нет высокого интереса, или в малонаселенных небольших городах и селах. Но в крупных городах я не ожидаю никакого снижения цен, максимум – притормаживание на некоторое время, и то в пределах инфляции", - сказала эксперт.В то же время, полагает Карнова, завершение программы льготной ипотеки "охладит" рынок недвижимости в стране. Это касается переоцененных объектов, например, новых жилых комплексов на окраинах крупных городов.По словам специалиста, завершение льготной ипотеки означает, что на какое-то время для тех людей, которые не взяли вовремя кредиты, возможность что-то купить "существенно снизится на какое-то время, если не пропадет вообще".Льготная ипотека видоизменитсяВо втором полугодии этого года ипотека будет "схлопываться", количество выданных кредитов значительно сократится из-за очень высоких ставок, убеждена Карнова. По ее мнению, ставки по кредитам начнут приходить в равновесие в течение следующего года, когда, по прогнозам экспертов, будет снижаться ключевая ставка Центробанка.Карнова полагает, что новая программа будет более адресной, то есть купить жилье по льготным ставкам смогут жители определенных регионов и городов, а также сотрудники определенных отраслей.Также аналитик ожидает, что будет дан толчок региональным ипотечным программам. Не исключено, что на уровне регионов могут быть какие-то компенсации банковских ставок.С 1 июля 2024 года в России перестала существовать льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии коронавируса. За все время реализации программы выдано 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. Значительная часть кредитов пришлась на семейную ипотеку.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жильеУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, наталья карнова, ипотека, строительство, жилье, россия, новости крыма, мнения