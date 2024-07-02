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Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье
Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье
Завершение программы льготной ипотеки в России не приведет к повсеместному снижению цен на квадратные метры, исключение может составить жилье в сельской... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T19:25
2024-07-02T19:25
2024-07-02T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Завершение программы льготной ипотеки в России не приведет к повсеместному снижению цен на квадратные метры, исключение может составить жилье в сельской местности и маленьких городах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Ипотечный рынок ждет "охлаждение""Массового снижения цен на жилье не будет. В отдельных регионах по определенным локациям снижение возможно, например, если где-то квартиры плохо продаются либо нет высокого интереса, или в малонаселенных небольших городах и селах. Но в крупных городах я не ожидаю никакого снижения цен, максимум – притормаживание на некоторое время, и то в пределах инфляции", - сказала эксперт.В то же время, полагает Карнова, завершение программы льготной ипотеки "охладит" рынок недвижимости в стране. Это касается переоцененных объектов, например, новых жилых комплексов на окраинах крупных городов.По словам специалиста, завершение льготной ипотеки означает, что на какое-то время для тех людей, которые не взяли вовремя кредиты, возможность что-то купить "существенно снизится на какое-то время, если не пропадет вообще".Льготная ипотека видоизменитсяВо втором полугодии этого года ипотека будет "схлопываться", количество выданных кредитов значительно сократится из-за очень высоких ставок, убеждена Карнова. По ее мнению, ставки по кредитам начнут приходить в равновесие в течение следующего года, когда, по прогнозам экспертов, будет снижаться ключевая ставка Центробанка.Карнова полагает, что новая программа будет более адресной, то есть купить жилье по льготным ставкам смогут жители определенных регионов и городов, а также сотрудники определенных отраслей.Также аналитик ожидает, что будет дан толчок региональным ипотечным программам. Не исключено, что на уровне регионов могут быть какие-то компенсации банковских ставок.С 1 июля 2024 года в России перестала существовать льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии коронавируса. За все время реализации программы выдано 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. Значительная часть кредитов пришлась на семейную ипотеку.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жильеУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены
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новости, наталья карнова, ипотека, строительство, жилье, россия, новости крыма, мнения
Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье
Завершение программы льготной ипотеки не приведет к снижению цен на жилье – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым.
Завершение программы льготной ипотеки в России не приведет к повсеместному снижению цен на квадратные метры, исключение может составить жилье в сельской местности и маленьких городах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.
Ипотечный рынок ждет "охлаждение"
"Массового снижения цен на жилье не будет. В отдельных регионах по определенным локациям снижение возможно, например, если где-то квартиры плохо продаются либо нет высокого интереса, или в малонаселенных небольших городах и селах. Но в крупных городах я не ожидаю никакого снижения цен, максимум – притормаживание на некоторое время, и то в пределах инфляции", - сказала эксперт.
В то же время, полагает Карнова, завершение программы льготной ипотеки "охладит" рынок недвижимости в стране. Это касается переоцененных объектов, например, новых жилых комплексов на окраинах крупных городов.
"Застройщики пытались их продать часто с большой маржой и накручивали цены. А сейчас продажи упадут. Думаю, что такие локации в цене снизятся на 10-15%", - прогнозирует аналитик.
По словам специалиста, завершение льготной ипотеки означает, что на какое-то время для тех людей, которые не взяли вовремя кредиты, возможность что-то купить "существенно снизится на какое-то время, если не пропадет вообще".
Льготная ипотека видоизменится
Во втором полугодии этого года ипотека будет "схлопываться", количество выданных кредитов значительно сократится из-за очень высоких ставок, убеждена Карнова. По ее мнению, ставки по кредитам начнут приходить в равновесие в течение следующего года, когда, по прогнозам экспертов, будет снижаться ключевая ставка Центробанка.
"К концу следующего года появятся новые программы, условия и альтернативные варианты купить жилье в кредит. Возможно, они будут не хуже. Льготная ипотека будет, но она видоизменится. Нужно немного подождать новых рыночных условий и того, какие программы и варианты будут предложены", - советует эксперт.
Карнова полагает, что новая программа будет более адресной, то есть купить жилье по льготным ставкам смогут жители определенных регионов и городов, а также сотрудники определенных отраслей.
Также аналитик ожидает, что будет дан толчок региональным ипотечным программам. Не исключено, что на уровне регионов могут быть какие-то компенсации банковских ставок.
С 1 июля 2024 года в России перестала существовать льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии коронавируса. За все время реализации программы выдано 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. Значительная часть кредитов пришлась на семейную ипотеку.
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