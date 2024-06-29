https://crimea.ria.ru/20240629/ekspert-otsenil-dostupnost-zhilya-v-krymu-i-sevastopole-1138410749.html

Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе

Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе

Делать вывод о недоступности жилья в Крыму и Севастополе, исходя из усредненной стоимости недвижимости и среднего уровня заработной платы в регионах,... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T19:43

2024-06-29T19:43

2024-06-29T19:43

радио "спутник в крыму"

жилье в крыму

константин барсуков

мнения

жилье

рейтинг

новости

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Доступность жилья в Крыму и Севастополе нужно оценивать по нескольким факторам – эксперт Доступность жилья в Крыму и Севастополе нужно оценивать по нескольким факторам – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Делать вывод о недоступности жилья в Крыму и Севастополе, исходя из усредненной стоимости недвижимости и среднего уровня заработной платы в регионах, некорректно и спекулятивно, поскольку на приобретение жилплощади влияют несколько факторов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Гильдии риелторов Москвы, гендиректор Агентства недвижимости Константин Барсуков.Ранее в СМИ появился рейтинг доступности жилья в регионах России, согласно которому Крым и Севастополь вырвались в лидеры по его недоступности. Стоимость жилплощади на полуострове в 1,4 –1,5 раза превышает среднероссийскую, следует из информации в рейтинге.По мнению специалиста, нельзя делать выводы, взяв среднюю зарплату и поделив ее на цену одного квадратного метра.Прежде всего, каждый человек будет самостоятельно измерять величину доступности и недоступности, исходя из собственных финансовых возможностей и других факторов, которые конкретно ему важны, отметил Барсуков.Кроме того, при оценке доступности жилья в регионе необходимо учитывать имеющиеся финансовые инструменты, такие как ипотека, рассрочки и прочее, что помогает гражданам купить жилье за более короткий срок, чем если бы он копил средства со своей зарплаты."Может с точки зрения одной цифры жилье и кажется недоступным, но есть региональные программы, которые позволяют гражданам, которые проживают в конкретном месте, покупать квартиры с помощью этих инструментов, государственных дотаций. А приезжим, например, эта возможность не дается", – отметил он.Также при оценке доступности жилья необходимо учитывать, с какой целью покупается жилье, какое и где, добавил Барсуков.Кроме того, по словам Барсукова, при оценке необходимо "делать некую сегрегацию по регионам" с учетом причин, обуславливающих спрос и динамику стоимости жилья."Например, говорят: вот регион, где доступное жилье. А оно почему доступное? Может, потому что люди там жить не хотят и уезжают. А тут вроде недоступно, но там жить все хотят", – отметил он.Помимо этого, делать выводы о доступности жилья правильно не в конкретный момент времени, а с учетом длительности процесса, который наблюдается в этой сфере, сказал эксперт."Я говорю о том, что вот сегодня есть повышенный спрос: сложилась такая ситуация и много людей решили переехать. Цены начали увеличиваться с динамикой, опережающей остальные регионы. Но… когда этот спрос насытится, мы увидим, что какие-то другие регионы начнут двигаться в сторону ухудшения доступности жилья, а в Крыму станет все более позитивно", – сказал Барсуков.По его мнению, такого рода оценки – по средней стоимости и зарплате – нужны. Но не для граждан, а для государства.В Крыму на данный момент очевидным "перекосом" является повышенный спрос для покупки жилья на южные направления и районы у моря. "Соответственно, этот спрос создает и увеличение цены, и опережающую динамику стоимости. Но все меняется", – подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жилье Условия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены "Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России

https://crimea.ria.ru/20240603/krym-vystrelit-ekspert-predskazala-rezkiy-rost-tsen-na-nedvizhimost-1137807861.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье в крыму, константин барсуков, мнения, жилье, рейтинг, новости