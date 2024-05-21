Рейтинг@Mail.ru
Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/mnogodetnym-semyam-prodlili-vyplaty-na-pogashenie-ipoteki-1137472731.html
Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
Госдума в I чтении одобрила законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным семьям до конца 2030 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T20:42
2024-05-21T20:42
новости
государственная дума рф
господдержка
закон и право
семья
дети
многодетная семья
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_0:107:3072:1834_1920x0_80_0_0_4421fe8a9f6eaecc943bbc0ab8c7879a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Госдума в I чтении одобрила законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным семьям до конца 2030 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.Мера направлена на улучшение жилищных условий многодетных семей. Уточняется, что рассчитывать на получение средств смогут семьи, в которых третьи и последующие дети родились до 31 декабря 2030 года. При этом жилищный кредит можно будет оформить до середины 2031 года.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Глава правительства отметил, что в прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат.Ранее сообщалось, что семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в некоторых регионах России. Президент РФ Владимир Путина поручил кабмину подать соответствующие предложения.Уточняется, что данная мера коснется регионов, где наблюдается невысокий объем жилищного строительства.Кроме того, в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию указано, что срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовНа поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублейСтавку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bf6c55d10b4fa17f76c0a8175e952be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, государственная дума рф, господдержка, закон и право, семья, дети, многодетная семья, ипотека
Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки

Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки до 2030 года

20:42 21.05.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Госдума в I чтении одобрила законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным семьям до конца 2030 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

"Депутаты поддержали законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, – сказано в сообщении. – Размер выплаты составит 450 тысяч рублей".

Мера направлена на улучшение жилищных условий многодетных семей. Уточняется, что рассчитывать на получение средств смогут семьи, в которых третьи и последующие дети родились до 31 декабря 2030 года. При этом жилищный кредит можно будет оформить до середины 2031 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Глава правительства отметил, что в прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат.
Ранее сообщалось, что семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в некоторых регионах России. Президент РФ Владимир Путина поручил кабмину подать соответствующие предложения.
Уточняется, что данная мера коснется регионов, где наблюдается невысокий объем жилищного строительства.
Кроме того, в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию указано, что срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле
 
НовостиГосударственная Дума РФГосподдержкаЗакон и правосемьядетиМногодетная семьяИпотека
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:42Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
20:18В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
20:11Военные в Севастополе проводят учения
20:02Как кинологический клуб Крыма согревает российских бойцов
19:57Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом
19:35Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"
19:17Минздрав: инсулина в Крыму достаточно
19:10Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
18:52Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы
18:34Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая
18:10Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
17:41На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
17:24Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду
17:05Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
16:48Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
16:31Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
16:14Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
15:57Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
15:31Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
15:18Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
Лента новостейМолния