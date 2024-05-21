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Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки

Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки

Госдума в I чтении одобрила законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным семьям до конца 2030 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T20:42

2024-05-21T20:42

2024-05-21T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Госдума в I чтении одобрила законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным семьям до конца 2030 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.Мера направлена на улучшение жилищных условий многодетных семей. Уточняется, что рассчитывать на получение средств смогут семьи, в которых третьи и последующие дети родились до 31 декабря 2030 года. При этом жилищный кредит можно будет оформить до середины 2031 года.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Глава правительства отметил, что в прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат.Ранее сообщалось, что семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в некоторых регионах России. Президент РФ Владимир Путина поручил кабмину подать соответствующие предложения.Уточняется, что данная мера коснется регионов, где наблюдается невысокий объем жилищного строительства.Кроме того, в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию указано, что срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовНа поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублейСтавку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, господдержка, закон и право, семья, дети, многодетная семья, ипотека