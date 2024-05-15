https://crimea.ria.ru/20240515/stavku-po-semeynoy-ipoteke-mogut-udvoit-uzhe-v-iyule-1137303216.html

Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле

Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле

Ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми могут повысить до 12% в июле. Об этом со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова пишет "Интерфакс". РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T21:15

2024-05-15T21:15

2024-05-15T21:15

ипотека

россия

крым

семья

дети

демография

строительство

экономика

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113237_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_98f692295b2f02f9b958129283b50ff2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми могут повысить до 12% в июле. Об этом со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова пишет "Интерфакс".Программа семейной ипотеки под 6% годовых с первоначальным взносом 20% и более на сумму до 6 млн рублей для Крыма в действующей редакции завершается 1 июля 2024 года. Жилищный кредит на данных условиях доступен для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый или последующие дети, а также семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, либо воспитывающих ребенка с инвалидностью.И добавил, что все остальные детали, возможности и варианты сейчас обсуждаются. В частности, Минфин РФ предлагает повысить ставку по ипотеки до 12% для семей, которые в настоящее время подпадают под условия программы и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет). Сейчас обсуждение идет, "решений пока никаких нет", уточнил он.Чебесков отметил, что финансовое ведомство признает, что предложенная мера не является демографической. Это мера "поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли".Комментируя идею вице-премьера РФ Марата Хуснуллина привязать уровень ставки по семейной ипотеке к числу детей в семье, замминистра финансов сообщил, что в рамках рабочей группы обсуждали варианты как снижения ставки при рождении большего количества детей, так и повышения ставки при нерождении детей."Пока наша позиция, что 6% - это и так очень низкая ставка, тем более в текущих условиях", - резюмировал Чебесков.Какие льготные ипотечные программы действуют в КрымуСамая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых."Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн рублей – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.В апреле президент РФ Владимир Путин дал поручение продлить срок действия программы с сохранением ставки не выше 6% до 2030 года. Действие программы будет распространяться на регионы с низким уровнем жилищного строительства и малые города.Премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщал, что выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлены на семь лет. Семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программыСемейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснетсяИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, россия, крым, семья, дети, демография, строительство, экономика, общество, новости