https://crimea.ria.ru/20241114/prokuratura-sevastopolya-vernula-zemelnyy-uchastok-v-sobstvennost-goroda-1141864139.html

Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города

Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города

По иску прокуратуры Севастополя в собственность города передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T20:48

2024-11-14T20:48

2024-11-14T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. По иску прокуратуры Севастополя в собственность города передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по подложным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным прокуратуры, правонарушение было выявлено в ходе проверки исполнения земельного законодательства.Правоохранители установили, что в Единый государственный реестр объектов недвижимости внесены сведения о праве собственности физлица на земельный участок площадью 1000 квадратных метров на улице Бухта Казачья кадастровой стоимостью более 3,8 млн рублей. При этом сведения были внесены на основании поддельного документа, отметили в ведомстве.Кроме того, на рассмотрении районного суда находятся аналогичные исковые заявления прокуратуры еще по трем участкам на улицах Казачья Бухта и Щитовая в Севастополе. А также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами города по фактам изготовления подложных документов и незаконного приобретения права собственности на эти участки, добавили в пресс-службе прокуратуры.Ранее директор Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иван Стефанюк сообщил, что более 250 обманутых участников долевого строительства в Крыму за четыре года получили около полумиллиарда рублей компенсационных выплат согласно республиканскому закону, аналогов которому нет в России.По его словам, участники долевого строительства в Крыму оказались заложниками ситуации, которая сложилась из-за неблагонадежных застройщиков на первом этапе интеграции Крыма в правовое поле России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартирВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаНепригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости, земля, суд