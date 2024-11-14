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Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
По иску прокуратуры Севастополя в собственность города передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T20:48
2024-11-14T20:48
2024-11-14T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. По иску прокуратуры Севастополя в собственность города передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по подложным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным прокуратуры, правонарушение было выявлено в ходе проверки исполнения земельного законодательства.Правоохранители установили, что в Единый государственный реестр объектов недвижимости внесены сведения о праве собственности физлица на земельный участок площадью 1000 квадратных метров на улице Бухта Казачья кадастровой стоимостью более 3,8 млн рублей. При этом сведения были внесены на основании поддельного документа, отметили в ведомстве.Кроме того, на рассмотрении районного суда находятся аналогичные исковые заявления прокуратуры еще по трем участкам на улицах Казачья Бухта и Щитовая в Севастополе. А также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами города по фактам изготовления подложных документов и незаконного приобретения права собственности на эти участки, добавили в пресс-службе прокуратуры.Ранее директор Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иван Стефанюк сообщил, что более 250 обманутых участников долевого строительства в Крыму за четыре года получили около полумиллиарда рублей компенсационных выплат согласно республиканскому закону, аналогов которому нет в России.По его словам, участники долевого строительства в Крыму оказались заложниками ситуации, которая сложилась из-за неблагонадежных застройщиков на первом этапе интеграции Крыма в правовое поле России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартирВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаНепригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости, земля, суд
Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
В собственность Севастополя передали зарегистрированный по поддельным документам участок
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. По иску прокуратуры Севастополя в собственность города передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по подложным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, правонарушение было выявлено в ходе проверки исполнения земельного законодательства.
Правоохранители установили, что в Единый государственный реестр объектов недвижимости внесены сведения о праве собственности физлица на земельный участок площадью 1000 квадратных метров на улице Бухта Казачья кадастровой стоимостью более 3,8 млн рублей. При этом сведения были внесены на основании поддельного документа, отметили в ведомстве.
"Прокурор обратился в Гагаринский районный суд Севастополя с исковым заявлением об истребовании этого участка из чужого незаконного владения в государственную собственность города. Иск прокурора удовлетворен", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, на рассмотрении районного суда находятся аналогичные исковые заявления прокуратуры еще по трем участкам на улицах Казачья Бухта и Щитовая в Севастополе. А также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами города по фактам изготовления подложных документов и незаконного приобретения права собственности на эти участки, добавили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее директор Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иван Стефанюк сообщил
, что более 250 обманутых участников долевого строительства в Крыму за четыре года получили около полумиллиарда рублей компенсационных выплат согласно республиканскому закону, аналогов которому нет в России.
По его словам, участники долевого строительства в Крыму оказались заложниками ситуации, которая сложилась из-за неблагонадежных застройщиков на первом этапе интеграции Крыма в правовое поле России.
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