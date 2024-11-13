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Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241113/kak-v-krymu-idet-protsess-vosstanovleniya-prav-obmanutykh-dolschikov-1141808050.html
Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков
Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков
Более 250 обманутых участников долевого строительства в Крыму за четыре года получили около полумиллиарда рублей компенсационных выплат согласно... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T08:11
2024-11-13T08:11
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
строительство
жилье в крыму
долевое строительство
обманутые дольщики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Более 250 обманутых участников долевого строительства в Крыму за четыре года получили около полумиллиарда рублей компенсационных выплат согласно республиканскому закону, аналогов которому нет в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иван Стефанюк.По его словам, участники долевого строительства в Крыму оказались заложниками ситуации, которая сложилась из-за неблагонадежных застройщиков на первом этапе интеграции Крыма в правовое поле России.Ситуацию усложняло то, что земля под строящимися многоквартирными домами была в собственности либо пользовании физлиц, аффилированных с застройщиками. Причем участки площадью от 5 до 20 соток в "украинский период" выделялись для строительства индивидуальных домов (то есть с ограниченной высотностью и этажностью: не более трех этажей – ред.).В результате на территории Республики Крым, согласно данным правоохранительных органов, были нарушены права 645 участников строительства по 30 нереализованным проблемным объектам, сказал Стефанюк.Для восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлекались с нарушением требований при возведении таких проблемных объектов, Государственный Совет Крыма в августе 2020 года принял закон (полное название документа: "О поддержке пострадавших граждан – участников строительства объектов капитального строительства на территории Республики Крым, предназначенных для проживания" – ред.), предусматривающий уникальную возможность для граждан вернуть деньги, подчеркнул Стефанюк."Данный механизм восстановления прав граждан является эксклюзивной мерой для России в нашем регионе, так как в иных регионах РФ отсутствует подобная возможность", – сказал он.Благодаря этому закону за четыре года – с 2020 по 2023 включительно – пострадавшим дольщикам были предоставлены компенсационные выплаты на общую сумму около полумиллиарда рублей. Средства смогли получить 259 граждан, уточнил Стефанюк.Кроме того, по словам Стефанюка, около 185 граждан – участников строительства получили недвижимость в достроенных домах. Так, право собственности за собой признали жильцы МКД в пяти объектах строительства в жилищных кооперативах "Ливадия SKY", "Бочаров ручей 1" и "Бочаров ручей 2", "Старый Крым 3" и "Коста Мисхор - 1"."То есть наступил консенсус назревающей ситуации: люди зарегистрировали за собой право собственности. Это свидетельствует о том, что обязательства были выполнены в отношении граждан и им были переданы квартиры", – сказал директор фонда.И отметил, что в 2023 году были восстановлены права 11 граждан – участников долевого строительства по объекту ОО СК "Регион" на сумму более 52 миллионов рублей. Ассигнования выделялись за счет средств ПАО "Фонд развития территории" при софинансировании Республики Крым.В целом, по мнению директора фонда, на сегодняшний день можно говорить о том, что в части решения проблем обманутых дольщиков в Крыму "ситуация выравнивается".По его словам, это, в частности, стало результатом систематической работы Министерства жилищной политики и госстройнадзора РК, которое анализировало риски возникновения предбанкротного состояния застройщиков и прочих негативных факторов и своевременно их выявляло."Вместе с тем остается неурегулированная ситуация с гражданами из числа участников жилищных кооперативов, которые по решению регистрирующего органа были ликвидированы. Это ЖК "Вилла Магарач", ЖК "Мира-2" и ЖК "Новый Свет". Данные граждане не подпадали под порядок действия закона по различным причинам", – подытожил Стефанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартирВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаНепригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы
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новости крыма, крым, строительство, жилье в крыму, долевое строительство, обманутые дольщики
Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков

Обманутые дольщики в Крыму получают компенсации по уникальному для РФ региональному закону

08:11 13.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовая квартира. Архивное фото
Новая квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Более 250 обманутых участников долевого строительства в Крыму за четыре года получили около полумиллиарда рублей компенсационных выплат согласно республиканскому закону, аналогов которому нет в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иван Стефанюк.
По его словам, участники долевого строительства в Крыму оказались заложниками ситуации, которая сложилась из-за неблагонадежных застройщиков на первом этапе интеграции Крыма в правовое поле России.
"В нарушение земельного и градостроительного законодательства на территории республики в этот период осуществлялось возведение проблемных объектов с нарушением целевого назначения земельных участков либо в отсутствие разрешительной документации или отклонениями от исходных параметров проектирования, в том числе с признаками самовольного строительства", – рассказал Стефанюк.
Ситуацию усложняло то, что земля под строящимися многоквартирными домами была в собственности либо пользовании физлиц, аффилированных с застройщиками. Причем участки площадью от 5 до 20 соток в "украинский период" выделялись для строительства индивидуальных домов (то есть с ограниченной высотностью и этажностью: не более трех этажей – ред.).
В результате на территории Республики Крым, согласно данным правоохранительных органов, были нарушены права 645 участников строительства по 30 нереализованным проблемным объектам, сказал Стефанюк.

"Общий причиненный ущерб составил порядка миллиарда рублей. И в настоящее время в производстве органов внутренних дел Республики Крым находится ряд уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков по факту привлечения средств для строительства нереализованных проблемных объектов", – добавил директор фонда.

Для восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлекались с нарушением требований при возведении таких проблемных объектов, Государственный Совет Крыма в августе 2020 года принял закон (полное название документа: "О поддержке пострадавших граждан – участников строительства объектов капитального строительства на территории Республики Крым, предназначенных для проживания" – ред.), предусматривающий уникальную возможность для граждан вернуть деньги, подчеркнул Стефанюк.
"Данный механизм восстановления прав граждан является эксклюзивной мерой для России в нашем регионе, так как в иных регионах РФ отсутствует подобная возможность", – сказал он.
Благодаря этому закону за четыре года – с 2020 по 2023 включительно – пострадавшим дольщикам были предоставлены компенсационные выплаты на общую сумму около полумиллиарда рублей. Средства смогли получить 259 граждан, уточнил Стефанюк.
"Специфика реализации закона связана напрямую с заявительным характером. Необходимо предоставить оригиналы договоров и документов, подтверждающих факт оплаты недобросовестному подрядчику по договору, а также подтвердить гражданство РФ, то есть предоставить паспорт", – отметил он.
Кроме того, по словам Стефанюка, около 185 граждан – участников строительства получили недвижимость в достроенных домах. Так, право собственности за собой признали жильцы МКД в пяти объектах строительства в жилищных кооперативах "Ливадия SKY", "Бочаров ручей 1" и "Бочаров ручей 2", "Старый Крым 3" и "Коста Мисхор - 1".
"То есть наступил консенсус назревающей ситуации: люди зарегистрировали за собой право собственности. Это свидетельствует о том, что обязательства были выполнены в отношении граждан и им были переданы квартиры", – сказал директор фонда.
И отметил, что в 2023 году были восстановлены права 11 граждан – участников долевого строительства по объекту ОО СК "Регион" на сумму более 52 миллионов рублей. Ассигнования выделялись за счет средств ПАО "Фонд развития территории" при софинансировании Республики Крым.
В целом, по мнению директора фонда, на сегодняшний день можно говорить о том, что в части решения проблем обманутых дольщиков в Крыму "ситуация выравнивается".

"В настоящий момент в едином реестре проблемных объектов отсутствуют объекты капстроительства на территории Республики Крым", – заявил директор фонда.

По его словам, это, в частности, стало результатом систематической работы Министерства жилищной политики и госстройнадзора РК, которое анализировало риски возникновения предбанкротного состояния застройщиков и прочих негативных факторов и своевременно их выявляло.
"Вместе с тем остается неурегулированная ситуация с гражданами из числа участников жилищных кооперативов, которые по решению регистрирующего органа были ликвидированы. Это ЖК "Вилла Магарач", ЖК "Мира-2" и ЖК "Новый Свет". Данные граждане не подпадали под порядок действия закона по различным причинам", – подытожил Стефанюк.
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