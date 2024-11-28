https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-za-god-vyyavili-600-chelovek-s-vich-infektsiey-1142213980.html

В Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекцией

В Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекцией - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекцией

В Крыму в текущем году снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией, на диспансерном учете сейчас состоит более 12 тысяч человек, большинство из которых старше 40... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T14:59

2024-11-28T14:59

2024-11-28T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией, на диспансерном учете сейчас состоит более 12 тысяч человек, большинство из которых старше 40 лет. Какие пути передачи вируса являются сегодня преобладающими и остается ли он смертельно опасным, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты.Сколько крымчан болеют ВИЧГлавный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин отметил, что в последние годы в Крыму наблюдается достаточно успешная тенденция снижения заболеваемости. В этом году в Крыму необходимо обследовать 33 процента населения, то есть 600 тысяч человек. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций минздрава РК Татьяна Богатырева уточнила, что обследованы уже более 491 тысячи крымчан."В Крыму ВИЧ-положительными являются 12 тысяч 635 человек, из них более 95% состоят на диспансерном учете. 10 326 человек, или 86%, получают антиретровирусную терапию", - сказала Татьяна Богатырева.По результатам обследований, менее всего заболевших среди молодежи до 30 лет– 6,7%, 28,7% ВИЧ-позитивных выявлены в возрасте 30-39 лет, выше 30% – жители от 40 до 49 лет, 16% – крымчане 50-59 лет, и старше 60 лет болеют ВИЧ 10%.Александр Немыкин обратил внимание, что сегодня в детском и подростковом возрасте инфекция фиксируется гораздо реже. Также в Крыму до 1 процента снизилось количество случаев передачи вируса от матери к ребенку.Пути передачи ВИЧ-инфекцииВИЧ-инфекция передается тремя путями: незащищенный половой контакт, внутривенная передача и от ВИЧ-инфицированной матери ребенку, так называемый вертикальный контакт. Воздушно-капельного и бытового пути распространения заболевания не существует.Врач обратил внимание, что обследоваться нужно не мене одного раза в год. ВИЧ может очень долго существовать в организме и не проявляться клиническими симптомами."Один процент людей планеты не подвержены ВИЧ-инфекции вообще. И есть клинически верифицированные случаи, когда у пациентов за 5-6 лет наблюдения фиксируется полная ремиссия и излечиваемость. Это в основном методика пересадки костного мозга. Но ВИЧ может длительно себя не проявлять, а потом выстрелить", - подытожил Александр Немыкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

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крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, вич, александр немыкин, татьяна богатырева, минздрав крыма, новости крыма