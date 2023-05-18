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Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму

Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму

На территории Республики Крым выявлено 12,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, при этом немногим большее 11 тысяч из них состоят на диспансерном учете. Такие цифры... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T20:45

2023-05-18T20:45

2023-05-18T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым выявлено 12,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, при этом немногим большее 11 тысяч из них состоят на диспансерном учете. Такие цифры на пресс-конференции РИА Новости Крым озвучила главный внештатный специалист Минздрава РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева.Больных ВИЧ-инфекцией посчитали"На данный момент в Республике Крым людей с ВИЧ-инфекцией 12563 человека, их них более 11 тысяч человек состоит на диспансерном учете, что составляет около 92%", - сказала Богатырева. И отметила, что 82% больных получает антиретровирусную терапию.По словам специалиста, в Крыму фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В том числе, это связано и с тем, что растет охват антиретровирусной терапией, за последние 9 лет он вырос с 45% до 82%.Так, если раньше на ВИЧ-инфекцию тестировалось лишь 7-8% процентов населения республики, то сейчас эта цифра составляет более 27% ежегодно, уточнила Богатырева.ВИЧ-инфицированные рожают здоровых"На данный момент в Крыму родилось 44 ребенка от ВИЧ-позитивных женщин, все выжили. Диагноз ВИЧ-инфекция к этому моменту никому из новорожденных не поставлен. По истечению 18 месяцев все дети будут сняты с учета, если подтвердятся их отрицательные результаты", - сказала Богатырева.По ее словам, ВИЧ-позитивные женщины наблюдались в женской консультации, а также Центре профилактики борьбы со СПИДом и получали антиретровирусную терапию, благодаря чему и стало возможным рождение здоровых малышей."Сейчас ВИЧ-инфекция признана хроническим заболеванием, управляемым. И если выполнять все рекомендации врачей, то каждый наш пациент имеет все шансы дожить до своей биологической старости", - отметила специалист.Как передается ВИЧ-инфекцияПути передачи ВИЧ-инфекции остаются прежними: половой путь передачи (84,2%), парентеральный (14%) и от матери к ребенку (около 2%), уточнила она. И напомнила: воздушно-капельным путем, через укус комара, ушную серу или при рукопожатии эта болезнь не передается.Также Богатырева обозначила, что с ВИЧ-инфекцией "можно жить, работать, иметь здорового ребенка и жить полноценной жизнью. Но нужно тестироваться регулярно и наблюдаться".Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в КрымуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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