https://crimea.ria.ru/20230323/mediki-prognoziruyut-vspyshku-tuberkuleza-iz-za-kovida-1127729369.html

Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

В последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T16:47

2023-03-23T16:47

2023-03-23T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может измениться не в лучшую сторону, в мире возможна эпидемия туберкулеза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист - фтизиатр республиканского минздрава Лилия Мамотенко."За 9 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась на 50%, а смертность на 52%. Но к сожалению, ковид внес свои коррективы: и при ковиде, и при туберкулезе поражаются преимущественно легкие, эти два заболевания могут осложнять течение болезни, как одной, так и второй", - сообщила она.Мамотенко отметила, что заболеваемость туберкулезом в Крыму выше, чем в целом по Российской Федерации.По ее словам, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, находятся в группе риска, наряду с теми, у кого в анамнезе есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, ЖКТ, а также ВИЧ-инфицированные.Специалист порекомендовала людям, которые находятся в группах риска, внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить осмотры и диспансеризацию.Читайте также на РИА Новости КрымВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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