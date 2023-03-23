https://crimea.ria.ru/20230323/mediki-prognoziruyut-vspyshku-tuberkuleza-iz-za-kovida-1127729369.html
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
В последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T16:47
2023-03-23T16:47
2023-03-23T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может измениться не в лучшую сторону, в мире возможна эпидемия туберкулеза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист - фтизиатр республиканского минздрава Лилия Мамотенко."За 9 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась на 50%, а смертность на 52%. Но к сожалению, ковид внес свои коррективы: и при ковиде, и при туберкулезе поражаются преимущественно легкие, эти два заболевания могут осложнять течение болезни, как одной, так и второй", - сообщила она.Мамотенко отметила, что заболеваемость туберкулезом в Крыму выше, чем в целом по Российской Федерации.По ее словам, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, находятся в группе риска, наряду с теми, у кого в анамнезе есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, ЖКТ, а также ВИЧ-инфицированные.Специалист порекомендовала людям, которые находятся в группах риска, внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить осмотры и диспансеризацию.Читайте также на РИА Новости КрымВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
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туберкулез, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, воз, новости, новости крыма, коронавирус, распространение коронавируса в рф
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
Фтизиатр Мамотенко: через несколько лет в мире может начаться эпидемия туберкулеза
16:47 23.03.2023 (обновлено: 16:50 23.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может измениться не в лучшую сторону, в мире возможна эпидемия туберкулеза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист - фтизиатр республиканского минздрава Лилия Мамотенко.
"За 9 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась на 50%, а смертность на 52%. Но к сожалению, ковид внес свои коррективы: и при ковиде, и при туберкулезе поражаются преимущественно легкие, эти два заболевания могут осложнять течение болезни, как одной, так и второй", - сообщила она.
Мамотенко отметила, что заболеваемость туберкулезом в Крыму выше, чем в целом по Российской Федерации.
"По мнению ВОЗ, через 2-3 года из-за пандемии ковида возможен рост заболеваемости туберкулезом. Это же предположение есть и в выступлениях главного фтизиатра России Ирины Васильевой", - сказала Мамотенко
По ее словам, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, находятся в группе риска, наряду с теми, у кого в анамнезе есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, ЖКТ, а также ВИЧ-инфицированные.
Специалист порекомендовала людям, которые находятся в группах риска, внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить осмотры и диспансеризацию.
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