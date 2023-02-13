https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

В связи с мутацией известного ранее штамма коронавируса стелс-омикрон могут возникать новые риски для пациентов. Об этом рассказал замдиректора по научной... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T08:26

2023-02-13T08:26

2023-02-13T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В связи с мутацией известного ранее штамма коронавируса стелс-омикрон могут возникать новые риски для пациентов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов, пишет "Парламентская газета".Мутация омикронаПо словам академика, ранее в популяции стелс-омикрон встречался в виде рекомбинантных форм XBB. Теперь также циркулируют формы ХQ и ХF. Это значит, штамм продолжает мутировать и становится более жизнеспособным. Уже сейчас он "научился" лучше "прилипать" к рецепторам, что и обуславливает рост заболеваемости коронавирусом.Кроме того, иммунитет к этому штамму сохраняется всего около четырех месяцев (реже – до полугода) и к этому времени большинство людей его растеряли. Это обстоятельство, по мнению доктора, становится второй причиной повышения статистики.При этом академик отмечает, что рост заболеваемости в России не критичен, а в сравнении с показателями аналогичного прошлогоднего периода, совершенно незначителен.Рост статистикиРанее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в стране на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраляВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработкеСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости