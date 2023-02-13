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Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
В связи с мутацией известного ранее штамма коронавируса стелс-омикрон могут возникать новые риски для пациентов. Об этом рассказал замдиректора по научной... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T08:26
2023-02-13T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В связи с мутацией известного ранее штамма коронавируса стелс-омикрон могут возникать новые риски для пациентов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов, пишет "Парламентская газета".Мутация омикронаПо словам академика, ранее в популяции стелс-омикрон встречался в виде рекомбинантных форм XBB. Теперь также циркулируют формы ХQ и ХF. Это значит, штамм продолжает мутировать и становится более жизнеспособным. Уже сейчас он "научился" лучше "прилипать" к рецепторам, что и обуславливает рост заболеваемости коронавирусом.Кроме того, иммунитет к этому штамму сохраняется всего около четырех месяцев (реже – до полугода) и к этому времени большинство людей его растеряли. Это обстоятельство, по мнению доктора, становится второй причиной повышения статистики.При этом академик отмечает, что рост заболеваемости в России не критичен, а в сравнении с показателями аналогичного прошлогоднего периода, совершенно незначителен.Рост статистикиРанее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в стране на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраляВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработкеСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
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россия, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

Академик Горелов: стелс-омикрон "научился прилипать" к рецепторам и становится опаснее

08:26 13.02.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В связи с мутацией известного ранее штамма коронавируса стелс-омикрон могут возникать новые риски для пациентов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов, пишет "Парламентская газета".

Мутация омикрона

По словам академика, ранее в популяции стелс-омикрон встречался в виде рекомбинантных форм XBB. Теперь также циркулируют формы ХQ и ХF. Это значит, штамм продолжает мутировать и становится более жизнеспособным. Уже сейчас он "научился" лучше "прилипать" к рецепторам, что и обуславливает рост заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, иммунитет к этому штамму сохраняется всего около четырех месяцев (реже – до полугода) и к этому времени большинство людей его растеряли. Это обстоятельство, по мнению доктора, становится второй причиной повышения статистики.
При этом академик отмечает, что рост заболеваемости в России не критичен, а в сравнении с показателями аналогичного прошлогоднего периода, совершенно незначителен.
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Рост статистики

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в стране на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется.
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