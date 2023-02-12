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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. От болезни скончался один человек. Днем ранее диагноз был подтвержден у 130... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T10:23
2023-02-12T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. От болезни скончался один человек. Днем ранее диагноз был подтвержден у 130 крымчан.Сводка по КрымуВ Республике Крым заболевание подтверждено у 35 человек, всего с начала пандемии выявлено 211 817 положительных на COVID-19.Госпитализация потребовалась четырем пациентам. Всего в больнице за весь период находились 62 891 человека. Вылечились от ковида за сутки 50 крымчан, с начала пандемии эта цифра достигла 204 462.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5 420 пациентов.Сводка по СевастополюК утру 12 февраля в городе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 75 лет."В ковидные стационары были госпитализированы пять человек. Выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 84 пациента, из них 78 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.Всего в городских больницах для больных ковидом развернуто 104 койки.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 98 358 человек, выздоровели 95 366.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDБез жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля

В Крыму и Севастополе выявили 116 случаев заболевания COVID-19, умер один человек

10:23 12.02.2023 (обновлено: 10:24 12.02.2023)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. От болезни скончался один человек. Днем ранее диагноз был подтвержден у 130 крымчан.

Сводка по Крыму

В Республике Крым заболевание подтверждено у 35 человек, всего с начала пандемии выявлено 211 817 положительных на COVID-19.
Госпитализация потребовалась четырем пациентам. Всего в больнице за весь период находились 62 891 человека. Вылечились от ковида за сутки 50 крымчан, с начала пандемии эта цифра достигла 204 462.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5 420 пациентов.
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23 января, 20:03
Почему умирают от COVID-19

Сводка по Севастополю

К утру 12 февраля в городе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 75 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы пять человек. Выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 84 пациента, из них 78 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
Всего в городских больницах для больных ковидом развернуто 104 койки.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 98 358 человек, выздоровели 95 366.
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