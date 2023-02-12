https://crimea.ria.ru/20230212/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-na-12-fevralya-1126928052.html

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. От болезни скончался один человек. Днем ранее диагноз был подтвержден у 130... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T10:23

2023-02-12T10:23

2023-02-12T10:24

крым

севастополь

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

минздрав крыма

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125555687_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_cf3ca33f1dac3fe04f48f7596b679a04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. От болезни скончался один человек. Днем ранее диагноз был подтвержден у 130 крымчан.Сводка по КрымуВ Республике Крым заболевание подтверждено у 35 человек, всего с начала пандемии выявлено 211 817 положительных на COVID-19.Госпитализация потребовалась четырем пациентам. Всего в больнице за весь период находились 62 891 человека. Вылечились от ковида за сутки 50 крымчан, с начала пандемии эта цифра достигла 204 462.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5 420 пациентов.Сводка по СевастополюК утру 12 февраля в городе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 75 лет."В ковидные стационары были госпитализированы пять человек. Выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 84 пациента, из них 78 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.Всего в городских больницах для больных ковидом развернуто 104 койки.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 98 358 человек, выздоровели 95 366.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDБез жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, минздрав крыма, правительство севастополя, новости крыма