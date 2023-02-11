https://crimea.ria.ru/20230211/bez-zhertv-ne-oboshlos-sutochnaya-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126921143.html
Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявлено более 130 новых случаев заболевания COVID, два человека с диагнозом умерли. РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T11:45
2023-02-11T11:45
2023-02-11T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено более 130 новых случаев заболевания COVID, два человека с диагнозом умерли.COVID-19 в Крыму: сводка за 10 февраляПо информации Минздрава РК, за сутки в Крыму выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек умер.Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму 211 782 человека, выздоровели 204 411.COVID-19 в Севастополе: сводка за 10 февраляВ Севастополе на утро 11 февраля зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.За сутки в ковидные стационары госпитализированы шестерых, выписаны семеро пациентов. Сейчас в больницах находится 82 пациента с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 98 277 человек, выздоровели 95 316.Ранее стало известно, что в Крыму и Севастополе наблюдается резкий рост заболеваемости COVID. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограниченияВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
https://crimea.ria.ru/20230209/v-shkolakh-sevastopolya-podrostkov-nachali-privivat-ot-virusa-papillomy-1126866945.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявлено более 130 новых случаев COVID два человека умерли
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено более 130 новых случаев заболевания COVID, два человека с диагнозом умерли.
COVID-19 в Крыму: сводка за 10 февраля
По информации Минздрава РК, за сутки в Крыму выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек умер.
"Восемь человек госпитализировано, выздоровел 61", – уточняется в сообщении.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму 211 782 человека, выздоровели 204 411.
COVID-19 в Севастополе: сводка за 10 февраля
В Севастополе на утро 11 февраля зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.
"Умер 1 человек в возрасте 65 лет", – сообщили в пресс-службе правительства города.
За сутки в ковидные стационары госпитализированы шестерых, выписаны семеро пациентов. Сейчас в больницах находится 82 пациента с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 98 277 человек, выздоровели 95 316.
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