https://crimea.ria.ru/20230211/bez-zhertv-ne-oboshlos-sutochnaya-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126921143.html

Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявлено более 130 новых случаев заболевания COVID, два человека с диагнозом умерли. РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T11:45

2023-02-11T11:45

2023-02-11T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено более 130 новых случаев заболевания COVID, два человека с диагнозом умерли.COVID-19 в Крыму: сводка за 10 февраляПо информации Минздрава РК, за сутки в Крыму выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек умер.Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму 211 782 человека, выздоровели 204 411.COVID-19 в Севастополе: сводка за 10 февраляВ Севастополе на утро 11 февраля зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.За сутки в ковидные стационары госпитализированы шестерых, выписаны семеро пациентов. Сейчас в больницах находится 82 пациента с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 98 277 человек, выздоровели 95 316.Ранее стало известно, что в Крыму и Севастополе наблюдается резкий рост заболеваемости COVID. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограниченияВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

https://crimea.ria.ru/20230209/v-shkolakh-sevastopolya-podrostkov-nachali-privivat-ot-virusa-papillomy-1126866945.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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