https://crimea.ria.ru/20230208/v-rossii-rastet-zabolevaemost-covid-19-vvedut-li-novye-ogranicheniya-1126853745.html

В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T14:28

2023-02-08T14:28

2023-02-08T14:30

роспотребнадзор

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коронавирус

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа последнюю неделю в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что больше показателя предыдущей семидневки на 33 процента. При этом почти 41 процент всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. По данным ведомства, сейчас наблюдается возврат подварианта "омикрон" BA.2 ("стелс-омикрон") в виде рекомбинантных форм XBB. Параллельно фиксируются случаи заражения вариантом "кентавр" и другими.Только за минувшие сутки выявили 10 389 новых случаев заражения, скончались 44 человека. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах."В условиях высокой активности эпидпроцесса по COVID-19 сохраняют свою актуальность базовые меры профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств, регулярное проветривание помещений, дезинфекция гаджетов", - отметили в Роспотребнадзоре.Ситуация с коронавирусом в КрымуНа территории Крыма зарегистрировали 47 новых пациентов с положительных тестом на коронавирусную инфекцию, умер один человек. Всего с начала пандемии заболели 211 670 человек. Всего же с начала пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 5 419 человек.В Севастополе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. От осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек в возрасте 76 лет. В стационары госпитализированы 20 пациентов, выписаны девять. Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 061 человек, выздоровели 95 276.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

https://crimea.ria.ru/20230107/v-rossii-shtamm-koronavirusa-kraken-ne-obnaruzhen---rospotrebnadzor-1126288121.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, россия, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, новости