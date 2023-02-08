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В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения - РИА Новости Крым, 08.02.2023
В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T14:28
2023-02-08T14:28
2023-02-08T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа последнюю неделю в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что больше показателя предыдущей семидневки на 33 процента. При этом почти 41 процент всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. По данным ведомства, сейчас наблюдается возврат подварианта "омикрон" BA.2 ("стелс-омикрон") в виде рекомбинантных форм XBB. Параллельно фиксируются случаи заражения вариантом "кентавр" и другими.Только за минувшие сутки выявили 10 389 новых случаев заражения, скончались 44 человека. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах."В условиях высокой активности эпидпроцесса по COVID-19 сохраняют свою актуальность базовые меры профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств, регулярное проветривание помещений, дезинфекция гаджетов", - отметили в Роспотребнадзоре.Ситуация с коронавирусом в КрымуНа территории Крыма зарегистрировали 47 новых пациентов с положительных тестом на коронавирусную инфекцию, умер один человек. Всего с начала пандемии заболели 211 670 человек. Всего же с начала пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 5 419 человек.В Севастополе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. От осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек в возрасте 76 лет. В стационары госпитализированы 20 пациентов, выписаны девять. Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 061 человек, выздоровели 95 276.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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роспотребнадзор, россия, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, новости
В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
Роспотребнадзор: введение каких-либо дополнительных мер по COVID-19 не требуется
14:28 08.02.2023 (обновлено: 14:30 08.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении.
Ситуация с коронавирусом в России
За последнюю неделю в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что больше показателя предыдущей семидневки на 33 процента. При этом почти 41 процент всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. По данным ведомства, сейчас наблюдается возврат подварианта "омикрон" BA.2 ("стелс-омикрон") в виде рекомбинантных форм XBB. Параллельно фиксируются случаи заражения вариантом "кентавр" и другими.
Только за минувшие сутки выявили 10 389 новых случаев заражения, скончались 44 человека. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
"В условиях высокой активности эпидпроцесса по COVID-19 сохраняют свою актуальность базовые меры профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств, регулярное проветривание помещений, дезинфекция гаджетов", - отметили в Роспотребнадзоре.
Ситуация с коронавирусом в Крыму
На территории Крыма зарегистрировали 47 новых
пациентов с положительных тестом на коронавирусную инфекцию, умер один человек. Всего с начала пандемии заболели 211 670 человек. Всего же с начала пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 5 419 человек.
В Севастополе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. От осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек в возрасте 76 лет. В стационары госпитализированы 20 пациентов, выписаны девять. Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 061 человек, выздоровели 95 276.
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