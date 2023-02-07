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Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T12:43
2023-02-07T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Среди циркулирующих респираторных инфекций преобладают вирусы гриппа, причем более 65 процентов приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.По данным ведомства, за неделю выявлено более 60 тысяч новых случаев COVID-19. Это почти на треть больше, чем неделей ранее. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки заболевших и умерший: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВыше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей СевастополяКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
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96
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здоровье, роспотребнадзор, орви, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19

Роспртребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11%, COVID – на 33%

12:43 07.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11 процентов. Общее количество заболевших превысило 1 млн человек. В связи с сохраняющейся активностью вирусов гриппа и ОРВИ руководитель Роспотребнадзора поручила территориальным органам продолжать противоэпидемические мероприятия", - сообщили в ведомстве.
Среди циркулирующих респираторных инфекций преобладают вирусы гриппа, причем более 65 процентов приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.
По данным ведомства, за неделю выявлено более 60 тысяч новых случаев COVID-19. Это почти на треть больше, чем неделей ранее. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".
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