https://crimea.ria.ru/20230207/million-zabolevshikh-v-rossii-rastet-kolichestvo-sluchaev-orvi-i-covid-19-1126829729.html

Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19

Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T12:43

2023-02-07T12:43

2023-02-07T12:43

здоровье

роспотребнадзор

орви

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Среди циркулирующих респираторных инфекций преобладают вирусы гриппа, причем более 65 процентов приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.По данным ведомства, за неделю выявлено более 60 тысяч новых случаев COVID-19. Это почти на треть больше, чем неделей ранее. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки заболевших и умерший: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВыше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей СевастополяКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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