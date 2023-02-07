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Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T12:43
2023-02-07T12:43
2023-02-07T12:43
здоровье
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орви
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Среди циркулирующих респираторных инфекций преобладают вирусы гриппа, причем более 65 процентов приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.По данным ведомства, за неделю выявлено более 60 тысяч новых случаев COVID-19. Это почти на треть больше, чем неделей ранее. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки заболевших и умерший: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВыше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей СевастополяКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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здоровье, роспотребнадзор, орви, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
Роспртребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11%, COVID – на 33%