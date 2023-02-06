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Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя
Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя
В Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах, эпидпорог превышен почти на 6 процентов. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T20:14
2023-02-06T20:14
2023-02-06T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах, эпидпорог превышен почти на 6 процентов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Больше заболевших стало во всех возрастных группах, однако максимальный прирост - среди школьников."Так, среди детей в возрасте до двух лет рост на 1,7 процента, среди детей 3-6 лет - на 3,5 процента, среди школьников 7-14 лет на 23,8 процента, среди взрослых - на 3,4", - привели данные в ведомстве.Зарегистрированы 33 случая гриппа. Из них 11 случаев - среди детей до 14 лет, еще четверо заболевших – подростки, а остальные – взрослые. Кроме того, продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии.По данным департамента образования Севастополя, на прошлой неделе из-за роста заболеваемости временно приостанавливались учебные процессы в 11 классах семи школ города.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорогCOVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиянКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
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Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя
Роспотребнадзор: в Севастополе на 24% выросло число заболевших ОРВИ школьников
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах, эпидпорог превышен почти на 6 процентов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"В Севастополе продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю она превысила эпидемический порог по городу на 5,9 процента. В сравнении с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 7,4 процента", - говорится в сообщении.
Больше заболевших стало во всех возрастных группах, однако максимальный прирост - среди школьников.
"Так, среди детей в возрасте до двух лет рост на 1,7 процента, среди детей 3-6 лет - на 3,5 процента, среди школьников 7-14 лет на 23,8 процента, среди взрослых - на 3,4", - привели данные в ведомстве.
Зарегистрированы 33 случая гриппа. Из них 11 случаев - среди детей до 14 лет, еще четверо заболевших – подростки, а остальные – взрослые. Кроме того, продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии.
По данным департамента образования Севастополя, на прошлой неделе из-за роста заболеваемости временно приостанавливались учебные процессы в 11 классах семи школ города.
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