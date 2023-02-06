https://crimea.ria.ru/20230206/vyshe-epidporoga-orvi-i-gripp-atakuyut-zhiteley-sevastopolya-1126811454.html

Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя

Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя

В Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах, эпидпорог превышен почти на 6 процентов. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T20:14

2023-02-06T20:14

2023-02-06T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах, эпидпорог превышен почти на 6 процентов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Больше заболевших стало во всех возрастных группах, однако максимальный прирост - среди школьников."Так, среди детей в возрасте до двух лет рост на 1,7 процента, среди детей 3-6 лет - на 3,5 процента, среди школьников 7-14 лет на 23,8 процента, среди взрослых - на 3,4", - привели данные в ведомстве.Зарегистрированы 33 случая гриппа. Из них 11 случаев - среди детей до 14 лет, еще четверо заболевших – подростки, а остальные – взрослые. Кроме того, продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии.По данным департамента образования Севастополя, на прошлой неделе из-за роста заболеваемости временно приостанавливались учебные процессы в 11 классах семи школ города.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорогCOVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиянКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

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