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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог
Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T13:15
2023-01-31T13:15
крым
севастополь
роспотребнадзор
общество
орви
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
грипп
ситуация со свиным гриппом в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.Заболеваемость ОРВИ в КрымуЗа неделю в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8 517 человек. В сравнении с предыдущей семидневкой этот показатель снизился на 17,6 процентов."Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 27,6 процентов", - уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор продолжает еженедельный оперативный контроль за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями населения полуострова.Заболеваемость ОРВИ в СевастополеВ городе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2 705 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 22,6 процента.По данным лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы гриппа типа А (H1N1), гриппа В и других.В связи с высоким уровнем заболеваемости Роспотребнадзор призывает жителей и гостей полуострова соблюдать профилактические меры: использовать средства индивидуальной защиты, избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсОРВИ и грипп "косят" крымчанПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230118/dvukratnyy-rost-orvi-i-gripp-zakryvayut-na-karantin-klassy-v-krymu-1126456619.html
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96
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крым, севастополь, роспотребнадзор, общество, орви, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, грипп, ситуация со свиным гриппом в крыму
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог

Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Крыму превышен на 27 процентов

13:15 31.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗанятие по профилактике гриппа в детском саду "Теремок" в Светлогорске
Занятие по профилактике гриппа в детском саду Теремок в Светлогорске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.

Заболеваемость ОРВИ в Крыму

За неделю в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8 517 человек. В сравнении с предыдущей семидневкой этот показатель снизился на 17,6 процентов.
"Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 27,6 процентов", - уточнили в ведомстве.
Роспотребнадзор продолжает еженедельный оперативный контроль за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями населения полуострова.
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Заболеваемость ОРВИ в Севастополе

В городе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2 705 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 22,6 процента.
По данным лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы гриппа типа А (H1N1), гриппа В и других.
В связи с высоким уровнем заболеваемости Роспотребнадзор призывает жителей и гостей полуострова соблюдать профилактические меры: использовать средства индивидуальной защиты, избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками.
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