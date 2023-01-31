https://crimea.ria.ru/20230131/zabolevaemost-orvi-i-grippom-v-krymu-pereshagnula-epidporog-1126683501.html

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T13:15

2023-01-31T13:15

2023-01-31T13:15

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.Заболеваемость ОРВИ в КрымуЗа неделю в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8 517 человек. В сравнении с предыдущей семидневкой этот показатель снизился на 17,6 процентов."Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 27,6 процентов", - уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор продолжает еженедельный оперативный контроль за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями населения полуострова.Заболеваемость ОРВИ в СевастополеВ городе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2 705 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 22,6 процента.По данным лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы гриппа типа А (H1N1), гриппа В и других.В связи с высоким уровнем заболеваемости Роспотребнадзор призывает жителей и гостей полуострова соблюдать профилактические меры: использовать средства индивидуальной защиты, избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсОРВИ и грипп "косят" крымчанПочему умирают от COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230118/dvukratnyy-rost-orvi-i-gripp-zakryvayut-na-karantin-klassy-v-krymu-1126456619.html

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