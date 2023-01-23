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ОРВИ и грипп "косят" крымчан

ОРВИ и грипп "косят" крымчан - РИА Новости Крым, 23.01.2023

ОРВИ и грипп "косят" крымчан

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T13:57

2023-01-23T13:57

2023-01-23T13:57

крым

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здравоохранение в крыму и севастополе

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орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в КрымуПо состоянию на конец прошлой недели в Крыму из-за гриппа и ОРВИ на карантин были закрыты 20 классов и 10 групп в детских садах. Учебный процесс приостанавливали в образовательных учреждениях городов Армянск, Керчь, Саки, Симферополь и других.Эпидобстановка по ОРВИ и гриппу в СевастополеЭпидемический порог превышен и в Севастополе, однако в сравнении с прошлой неделей отклонение от нормы меньше. Так, на прошлой неделе превышение составило 96 процентов, сейчас же - втрое ниже.По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов преимущественно гриппа типа А (H1N1). Также выявляются случаи заражения гриппом типа В и другими респираторными вирусами, но в меньшей степени.В связи с ростом заболеваемости сезонными вирусами Роспотребнадзор призывает жителей и гостей Крыма соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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