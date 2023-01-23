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ОРВИ и грипп "косят" крымчан - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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ОРВИ и грипп "косят" крымчан
ОРВИ и грипп "косят" крымчан - РИА Новости Крым, 23.01.2023
ОРВИ и грипп "косят" крымчан
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T13:57
2023-01-23T13:57
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
грипп
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в КрымуПо состоянию на конец прошлой недели в Крыму из-за гриппа и ОРВИ на карантин были закрыты 20 классов и 10 групп в детских садах. Учебный процесс приостанавливали в образовательных учреждениях городов Армянск, Керчь, Саки, Симферополь и других.Эпидобстановка по ОРВИ и гриппу в СевастополеЭпидемический порог превышен и в Севастополе, однако в сравнении с прошлой неделей отклонение от нормы меньше. Так, на прошлой неделе превышение составило 96 процентов, сейчас же - втрое ниже.По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов преимущественно гриппа типа А (H1N1). Также выявляются случаи заражения гриппом типа В и другими респираторными вирусами, но в меньшей степени.В связи с ростом заболеваемости сезонными вирусами Роспотребнадзор призывает жителей и гостей Крыма соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму
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крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, грипп, орви
ОРВИ и грипп "косят" крымчан

Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Крыму превышен на 62 процента

13:57 23.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Крыму
"За неделю в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец прошлой недели в Крыму из-за гриппа и ОРВИ на карантин были закрыты 20 классов и 10 групп в детских садах. Учебный процесс приостанавливали в образовательных учреждениях городов Армянск, Керчь, Саки, Симферополь и других.
Эпидобстановка по ОРВИ и гриппу в Севастополе
Эпидемический порог превышен и в Севастополе, однако в сравнении с прошлой неделей отклонение от нормы меньше. Так, на прошлой неделе превышение составило 96 процентов, сейчас же - втрое ниже.
"В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%", - добавили в Роспотребнадзоре.
По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов преимущественно гриппа типа А (H1N1). Также выявляются случаи заражения гриппом типа В и другими респираторными вирусами, но в меньшей степени.
В связи с ростом заболеваемости сезонными вирусами Роспотребнадзор призывает жителей и гостей Крыма соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.
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