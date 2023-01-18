https://crimea.ria.ru/20230118/dvukratnyy-rost-orvi-i-gripp-zakryvayut-na-karantin-klassy-v-krymu-1126456619.html

Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму

Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму

В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T16:25

2023-01-18T16:25

2023-01-18T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. Так, на сегодняшний день в восьми детских садах закрыто 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.ОРВИ и грипп в КрымуЗа неделю в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 9 434 человека."В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость значительно увеличилась. Эпидемический порог превышен на 32,3%. Резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения", - проинформировали в региональном управлении Роспотребнадзора.В связи с этим крымчан призывают соблюдать следующие профилактические меры: в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.ОРВИ и грипп в СевастополеЭпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процентов.За неделю в городе зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Осложняется ситуация с заболеваемостью и в целом по стране. За неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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