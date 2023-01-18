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Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T16:25
2023-01-18T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. Так, на сегодняшний день в восьми детских садах закрыто 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.ОРВИ и грипп в КрымуЗа неделю в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 9 434 человека."В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость значительно увеличилась. Эпидемический порог превышен на 32,3%. Резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения", - проинформировали в региональном управлении Роспотребнадзора.В связи с этим крымчан призывают соблюдать следующие профилактические меры: в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.ОРВИ и грипп в СевастополеЭпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процентов.За неделю в городе зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Осложняется ситуация с заболеваемостью и в целом по стране. За неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
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крым, орви, грипп, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, новости крыма, министерство образования крыма
Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму

В Крыму из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыты 20 классов и 10 групп в детских садах

16:25 18.01.2023 (обновлено: 16:26 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустая школа. Архивное фото
Пустая школа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.
"В 14 школах закрыто 20 классов. Это города Армянск, Керчь, Саки, Симферополь, Ялта, а также Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Раздольненский и Сакский районы", - проинформировали в ведомстве.
Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. Так, на сегодняшний день в восьми детских садах закрыто 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.

ОРВИ и грипп в Крыму

За неделю в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 9 434 человека.
"В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость значительно увеличилась. Эпидемический порог превышен на 32,3%. Резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения", - проинформировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В связи с этим крымчан призывают соблюдать следующие профилактические меры: в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.
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ОРВИ и грипп в Севастополе

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процентов.
За неделю в городе зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.
Осложняется ситуация с заболеваемостью и в целом по стране. За неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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