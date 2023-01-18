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Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек
Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек
Почти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T15:03
2023-01-18T15:04
крым
роспотребнадзор
общество
грипп
ситуация со свиным гриппом в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Почти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Эпидпорог в Крыму превышенВ ведомстве подчеркнули, что резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения.Специалисты также обратили внимание на опасность развития осложнений заболевания: бронхита, пневмонии, синусита. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от самолечения и своевременно обращаться за квалифицированной помощью.Ситуация с гриппом и ОРВИ СевастополеПо данным региональном управлении Роспотребнадзора, с 9 по 15 января заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента.Уточняется, что с предыдущей недели уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процента. В частности, зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Ситуация с ОРВИ и гриппом в РоссииВсего в России за неделю выявлено около 893 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост числа заболевших с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает гриппа – почти 76%. Самым распространенным остается вирус гриппа А(H1N1)2009 или так называемый "свиной". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозит ли Крыму дефицит лекарствВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
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крым, роспотребнадзор, общество, грипп, ситуация со свиным гриппом в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, севастополь, новости крыма
Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек

Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 32,3%: заболевают по тысяче человек в сутки

15:03 18.01.2023 (обновлено: 15:04 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 32,3%: заболевают по тысяче человек в сутки
Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 32,3%: заболевают по тысяче человек в сутки - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Почти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидпорог в Крыму превышен

"За вторую неделю года в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 9 434 человека, показатель на 10 тысяч населения – 49,6", – говорится в сообщении и уточняется, что эпидпорог превышен на 32,3%.
В ведомстве подчеркнули, что резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения.
Специалисты также обратили внимание на опасность развития осложнений заболевания: бронхита, пневмонии, синусита. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от самолечения и своевременно обращаться за квалифицированной помощью.
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Ситуация с гриппом и ОРВИ Севастополе

По данным региональном управлении Роспотребнадзора, с 9 по 15 января заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента.
Уточняется, что с предыдущей недели уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процента. В частности, зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в России

Всего в России за неделю выявлено около 893 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост числа заболевших с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает гриппа – почти 76%. Самым распространенным остается вирус гриппа А(H1N1)2009 или так называемый "свиной". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.
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