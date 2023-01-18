https://crimea.ria.ru/20230118/gripp-i-orvi-nastupayut-v-krymu-v-sutki-zabolevayut-po-tysyache-chelovek-1126455162.html

Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек

Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек

Почти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T15:03

2023-01-18T15:03

2023-01-18T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Почти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Эпидпорог в Крыму превышенВ ведомстве подчеркнули, что резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения.Специалисты также обратили внимание на опасность развития осложнений заболевания: бронхита, пневмонии, синусита. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от самолечения и своевременно обращаться за квалифицированной помощью.Ситуация с гриппом и ОРВИ СевастополеПо данным региональном управлении Роспотребнадзора, с 9 по 15 января заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента.Уточняется, что с предыдущей недели уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процента. В частности, зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Ситуация с ОРВИ и гриппом в РоссииВсего в России за неделю выявлено около 893 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост числа заболевших с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает гриппа – почти 76%. Самым распространенным остается вирус гриппа А(H1N1)2009 или так называемый "свиной". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозит ли Крыму дефицит лекарствВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html

https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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