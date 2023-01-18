https://crimea.ria.ru/20230118/epidporog-po-grippu-i-orvi-v-sevastopole-prevyshen-na-96-1126449042.html

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96% - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T11:57

2023-01-18T11:57

2023-01-18T11:57

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.За неделю зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Ситуация с ОРВИ и гриппом в РоссииВ стране за неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост количества зарегистрированных случаев с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Профилактика гриппа и ОРВИДля предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом в период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется:При первых симптомах заболевания нужно остаться дома и вызвать врача.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозит ли Крыму дефицит лекарствВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html

https://crimea.ria.ru/20230114/v-krymu-opyat-zakryvayut-na-karantin-klassy-i-gruppy-v-detskikh-sadakh-1126396106.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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