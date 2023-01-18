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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96% - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96% - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%
Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T11:57
2023-01-18T11:57
крым
севастополь
грипп
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общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.За неделю зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Ситуация с ОРВИ и гриппом в РоссииВ стране за неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост количества зарегистрированных случаев с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Профилактика гриппа и ОРВИДля предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом в период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется:При первых симптомах заболевания нужно остаться дома и вызвать врача.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозит ли Крыму дефицит лекарствВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%

Роспотребнадзор: в Севастополе эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 96 процентов

11:57 18.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРоспотребнадзор: в Севастополе эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 96 процентов
Роспотребнадзор: в Севастополе эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 96 процентов - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"В период с 9 января по 15 января заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процентов", - говорится в сообщении.
За неделю зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.
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В стране за неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост количества зарегистрированных случаев с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.
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Профилактика гриппа и ОРВИ

Для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом в период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется:
  • избегать мест массового скопления людей;
  • использовать маску в общественных местах и транспорте;
  • регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать нос от бактерий;
  • регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;
  • вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и заниматься физкультурой.
При первых симптомах заболевания нужно остаться дома и вызвать врача.
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