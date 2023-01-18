https://crimea.ria.ru/20230118/epidporog-po-grippu-i-orvi-v-sevastopole-prevyshen-na-96-1126449042.html
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96% - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%
Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T11:57
2023-01-18T11:57
2023-01-18T11:57
крым
севастополь
грипп
свиной грипп
ситуация со свиным гриппом в крыму
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.За неделю зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.Ситуация с ОРВИ и гриппом в РоссииВ стране за неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост количества зарегистрированных случаев с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Профилактика гриппа и ОРВИДля предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом в период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется:При первых симптомах заболевания нужно остаться дома и вызвать врача.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГрозит ли Крыму дефицит лекарствВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
https://crimea.ria.ru/20230114/v-krymu-opyat-zakryvayut-na-karantin-klassy-i-gruppy-v-detskikh-sadakh-1126396106.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, грипп, свиной грипп, ситуация со свиным гриппом в крыму, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, роспотребнадзор
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Севастополе превышен на 96%
Роспотребнадзор: в Севастополе эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 96 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе превышен на 96 процентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"В период с 9 января по 15 января заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости населения возрос на 10,3 процентов", - говорится в сообщении.
За неделю зарегистрированы 83 случая гриппа, в том числе грипп А – 96,4%, грипп В – 3,6%. Также продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, метапневирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.
Ситуация с ОРВИ и гриппом в России
В стране за неделю выявлено около 893 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53 процента больше
показателя прошлой недели. В Роспотребнадзоре связывают рост количества зарегистрированных случаев с увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.
Профилактика гриппа и ОРВИ
Для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом в период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется:
—избегать мест массового скопления людей;
—использовать маску в общественных местах и транспорте;
—регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать нос от бактерий;
—регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;
—вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и заниматься физкультурой.
При первых симптомах заболевания нужно остаться дома и вызвать врача.
Читайте также на РИА Новости Крым: