https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

Почему умирают от COVID-19

Почему умирают от COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Почему умирают от COVID-19

Большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди привитых вовремя граждан летальных исходов не зафиксировано... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T20:03

2023-01-23T20:03

2023-01-23T20:03

коронавирус

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владимир чуланов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди привитых вовремя граждан летальных исходов не зафиксировано. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Помогут ли вакцины от "цербера" и "кракена"По словам специалиста, многочисленные исследования доказали, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе "цербер" и "кракен", заверил он.Средний возраст умерших от ковида составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание."Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний", — заключил специалист.Сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19. Общее число больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 210 человек. Госпитализирован один пациент.В Севастополе выявлено 12 новых случаев заболевания, в ковидные стационары госпитализировали троих. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыВакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуОРВИ и грипп "косят" крымчан

https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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