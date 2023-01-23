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Почему умирают от COVID-19
Почему умирают от COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Почему умирают от COVID-19
Большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди привитых вовремя граждан летальных исходов не зафиксировано... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T20:03
2023-01-23T20:03
2023-01-23T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди привитых вовремя граждан летальных исходов не зафиксировано. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Помогут ли вакцины от "цербера" и "кракена"По словам специалиста, многочисленные исследования доказали, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе "цербер" и "кракен", заверил он.Средний возраст умерших от ковида составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание."Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний", — заключил специалист.Сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19. Общее число больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 210 человек. Госпитализирован один пациент.В Севастополе выявлено 12 новых случаев заболевания, в ковидные стационары госпитализировали троих. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыВакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуОРВИ и грипп "косят" крымчан
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, минздрав рф, владимир чуланов
Почему умирают от COVID-19
Минздрав: большинство умерших от COVID-19 не прошли своевременно ревакцинацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди привитых вовремя граждан летальных исходов не зафиксировано. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось", — цитирует Чуланова пресс-служба Минздрава.
Помогут ли вакцины от "цербера" и "кракена"
По словам специалиста, многочисленные исследования доказали, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе "цербер" и "кракен", заверил он.
Средний возраст умерших от ковида составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание.
"Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний", — заключил специалист.
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано
27 новых случаев COVID-19. Общее число больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 210 человек. Госпитализирован один пациент.
В Севастополе выявлено 12 новых случаев заболевания, в ковидные стационары госпитализировали троих. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.
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