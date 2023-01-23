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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 39 новых заболевших COVID-19, смертельных случаев не регистрировали. Днем ранее картина была аналогичной - 38 выявленных... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T10:31

2023-01-23T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 39 новых заболевших COVID-19, смертельных случаев не регистрировали. Днем ранее картина была аналогичной - 38 выявленных больных.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19. Общее число больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 210 человек.Всего с начала пандемии зафиксировано 5 416 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, за минувшие сутки таких случаев не отмечено.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПравительство Севастополя сообщает о 12 новых случаях заболевания, умерших нет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализировали троих. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 658 человек, выздоровели 94 987.Ситуация с ОРВИ и гриппомВ Крыму растет число закрытых на карантин классов. За неделю оно увеличилось вдвое и достигло 20. Заболеваемость выросла и среди воспитанников детских садов. В региональном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что за неделю в Крыму почти 9,5 тысяч человек заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента. Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыНадо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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