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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 39 новых заболевших COVID-19, смертельных случаев не регистрировали. Днем ранее картина была аналогичной - 38 выявленных... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T10:31
2023-01-23T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 39 новых заболевших COVID-19, смертельных случаев не регистрировали. Днем ранее картина была аналогичной - 38 выявленных больных.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19. Общее число больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 210 человек.Всего с начала пандемии зафиксировано 5 416 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, за минувшие сутки таких случаев не отмечено.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПравительство Севастополя сообщает о 12 новых случаях заболевания, умерших нет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализировали троих. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 658 человек, выздоровели 94 987.Ситуация с ОРВИ и гриппомВ Крыму растет число закрытых на карантин классов. За неделю оно увеличилось вдвое и достигло 20. Заболеваемость выросла и среди воспитанников детских садов. В региональном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что за неделю в Крыму почти 9,5 тысяч человек заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента. Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыНадо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января

В Крыму и Севастополе выявили 39 новых случаев COVID-19

10:31 23.01.2023 (обновлено: 11:27 23.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоРегистратура
Регистратура - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 39 новых заболевших COVID-19, смертельных случаев не регистрировали. Днем ранее картина была аналогичной - 38 выявленных больных.

Ситуация с COVID-19 в Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19. Общее число больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 210 человек.

"Госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 762 человека. Выписаны за сутки 27 человек, выздоровели за весь период – 203 931", – сообщили в республиканском минздраве.

Всего с начала пандемии зафиксировано 5 416 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, за минувшие сутки таких случаев не отмечено.

Ситуация с COVID-19 в Севастополе

Правительство Севастополя сообщает о 12 новых случаях заболевания, умерших нет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализировали троих. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 658 человек, выздоровели 94 987.
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Ситуация с ОРВИ и гриппом

В Крыму растет число закрытых на карантин классов. За неделю оно увеличилось вдвое и достигло 20. Заболеваемость выросла и среди воспитанников детских садов. В региональном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что за неделю в Крыму почти 9,5 тысяч человек заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента.
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