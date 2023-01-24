https://crimea.ria.ru/20230124/orvi-i-gripp-poshli-v-minus-covid--v-plyus-1126551672.html
ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюс
ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюс - РИА Новости Крым, 24.01.2023
ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюс
Показатель заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в России за неделю снизился на 4%, однако стало больше новых случаев коронавируса. Об этом... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T12:52
2023-01-24T12:52
2023-01-24T13:18
роспотребнадзор
анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Показатель заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в России за неделю снизился на 4%, однако стало больше новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Эпидобстановка по гриппу и ОРВИОбщее количество заболевших составило 856 тысяч человек. Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия.Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии циркулируют, преимущественно, риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.Эпидобстановка по COVID-19В Роспотребнадзоре констатировали рост заболеваемости ковидом. За неделю количество новых случаев в стране увеличилось на четверть."Наблюдается некоторая активизация эпидпроцесса по COVID-19. За неделю в России зарегистрировано около 38 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 22%", - сообщили в Роспотребнадзоре.Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Крыму и СевастополеВ Республике Крым эпидемический порог превышен на 62,8%. За неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10 342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%.Сезонный рост новых случаев острых респираторных вирусных инфекций также зафиксирован в Севастополе. Превышение эпидпорога – 29,5%."Зарегистрирован 71 случай гриппа, в том числе гриппа В – пять случаев, гриппа А – 66 случаев. Среди детей до 14 лет зарегистрированы 19 случаев гриппа, среди подростков – один случай, среди взрослых – 51. Продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии", - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.В сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди севастопольских школьников 7-14 лет на 43,5% и среди детей от 3 до 6 лет на 2%. На фоне этого временно приостанавливались учебные процессы в семи классах шести школ города, где по причине болезни отсутствовало 20% учащихся.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 январяГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Показатель заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в России за неделю снизился на 4%, однако стало больше новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Эпидобстановка по гриппу и ОРВИ
Общее количество заболевших составило 856 тысяч человек. Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия.
"Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. Наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и гриппа B. На них приходится около 33% от общего числа респираторных вирусов", - говорится в сообщении.
Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии циркулируют, преимущественно, риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.
Эпидобстановка по COVID-19
В Роспотребнадзоре констатировали рост заболеваемости ковидом. За неделю количество новых случаев в стране увеличилось на четверть.
"Наблюдается некоторая активизация эпидпроцесса по COVID-19. За неделю в России зарегистрировано около 38 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 22%", - сообщили в Роспотребнадзоре.
Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Крыму и Севастополе
В Республике Крым эпидемический порог превышен на 62,8%. За неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10 342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%.
Сезонный рост новых случаев острых респираторных вирусных инфекций также зафиксирован в Севастополе. Превышение эпидпорога – 29,5%.
"Зарегистрирован 71 случай гриппа, в том числе гриппа В – пять случаев, гриппа А – 66 случаев. Среди детей до 14 лет зарегистрированы 19 случаев гриппа, среди подростков – один случай, среди взрослых – 51. Продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии", - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости ОРВИ
среди севастопольских школьников 7-14 лет на 43,5% и среди детей от 3 до 6 лет на 2%. На фоне этого временно приостанавливались учебные процессы в семи классах шести школ города, где по причине болезни отсутствовало 20% учащихся.
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