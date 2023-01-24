https://crimea.ria.ru/20230124/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-24-yanvarya-1126550223.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января
В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали COVID у 39 пациентов. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T11:54
2023-01-24T11:54
2023-01-24T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали COVID у 39 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории республики зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 237 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии скончались 5 416 пациентов с подтвержденным диагнозом.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 71 и 91 года.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 669 человек, выздоровели 94 997.Коронавирусная сводка по РоссииВ стране выявлено 4 702 новых случая заражения, скончались за сутки 42 человека. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, число стационарных больных увеличилось в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему умирают от COVID-19Вирусолог объяснил риски по "церберу"ОРВИ и грипп "косят" крымчан
https://crimea.ria.ru/20230123/orvi-i-gripp-kosyat-krymchan-1126531676.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости, крым, севастополь, россия
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января
В Крыму и Севастополе выявили еще 38 новых случаев COVID-19, скончались два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали COVID у 39 пациентов.
Коронавирусная сводка по Крыму
На территории республики зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 237 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 763 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, за весь период – 203 960.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии скончались 5 416 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Коронавирусная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 71 и 91 года.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находятся 46 пациентов, из них 37 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 669 человек, выздоровели 94 997.
Коронавирусная сводка по России
В стране выявлено 4 702 новых случая заражения, скончались за сутки 42 человека. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, число стационарных больных увеличилось в полтора раза.
"Количество госпитализаций за сутки составило 970 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 168%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 65 регионах, снижение - в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах страны", - говорится в сообщении ведомства.
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