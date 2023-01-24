https://crimea.ria.ru/20230124/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-24-yanvarya-1126550223.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января

В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали COVID у 39 пациентов. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T11:54

2023-01-24T11:54

2023-01-24T11:54

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

новости

крым

севастополь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121475494_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2c7cebe6f6f7a2a8198f36464e3d5323.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали COVID у 39 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории республики зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 237 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии скончались 5 416 пациентов с подтвержденным диагнозом.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 71 и 91 года.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 669 человек, выздоровели 94 997.Коронавирусная сводка по РоссииВ стране выявлено 4 702 новых случая заражения, скончались за сутки 42 человека. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, число стационарных больных увеличилось в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему умирают от COVID-19Вирусолог объяснил риски по "церберу"ОРВИ и грипп "косят" крымчан

https://crimea.ria.ru/20230123/orvi-i-gripp-kosyat-krymchan-1126531676.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости, крым, севастополь, россия