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COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 31.01.2023
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T18:23
2023-01-31T17:29
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Заболеваемость гриппом и ОРВИ также выросла и составила 918 тысяч случаев. Подавляющее большинство – вирусы гриппа. На них приходится 67 процентов всех случаев. Также отмечается рост новых случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируется пневмония. Кроме того, в стране циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.Как сообщалось, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом в регионе уровень заболеваемости снижается. Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 январяСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыНельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, орви, грипп, роспотребнадзор, россия, общество, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян

Роспотребнадзор: число заболевших COVID-19 за неделю выросло на 20 процентов

18:23 31.01.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПациенты у процедурного кабинета перед прививкой от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") в районной больнице в Волгограде
Пациенты у процедурного кабинета перед прививкой от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в районной больнице в Волгограде - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"На территории РФ зарегистрировано 45,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 20 процентов больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", - проинформировали в ведомстве.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ также выросла и составила 918 тысяч случаев. Подавляющее большинство – вирусы гриппа. На них приходится 67 процентов всех случаев. Также отмечается рост новых случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируется пневмония. Кроме того, в стране циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.
Как сообщалось, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом в регионе уровень заболеваемости снижается. Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.
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