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COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян

COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 31.01.2023

COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян

Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T18:23

2023-01-31T18:23

2023-01-31T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Заболеваемость гриппом и ОРВИ также выросла и составила 918 тысяч случаев. Подавляющее большинство – вирусы гриппа. На них приходится 67 процентов всех случаев. Также отмечается рост новых случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируется пневмония. Кроме того, в стране циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.Как сообщалось, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом в регионе уровень заболеваемости снижается. Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 январяСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыНельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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