https://crimea.ria.ru/20230131/covid-19-nastupaet-kazhdyy-den-zabolevaet-bolshe-6-tysyach-rossiyan-1126695584.html
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 31.01.2023
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T18:23
2023-01-31T18:23
2023-01-31T17:29
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
орви
грипп
роспотребнадзор
россия
общество
здоровье
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/16/1119179807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c04b7b35eae7cc32235e7af1af0117b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 20 процентов, также увеличивается число новых случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Заболеваемость гриппом и ОРВИ также выросла и составила 918 тысяч случаев. Подавляющее большинство – вирусы гриппа. На них приходится 67 процентов всех случаев. Также отмечается рост новых случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируется пневмония. Кроме того, в стране циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.Как сообщалось, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом в регионе уровень заболеваемости снижается. Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 январяСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыНельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/16/1119179807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bfeb3b85fdfbbc3eb58f9f3d8856a89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, орви, грипп, роспотребнадзор, россия, общество, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
Роспотребнадзор: число заболевших COVID-19 за неделю выросло на 20 процентов