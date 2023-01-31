https://crimea.ria.ru/20230131/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-31-yanvarya-1126685150.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января

В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 41 пациента. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T14:20

2023-01-31T14:20

2023-01-31T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 41 пациента.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 417 положительных на COVID-19.Летальных исходов за минувший день не зафиксировано. Общее количество умерших с подтвержденным диагнозом – 5418.Коронавирус в СевастополеВ городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 89 лет."В ковидные стационары госпитализированы три пациента, выписаны восемь. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 43 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 823 человека, выздоровели 95 129.Коронавирус в РоссииВ целом в стране выявлено за сутки 5 792 новых случая, скончались 45 человек. Госпитализированы 1 337 человек, что больше показателя предыдущего дня в 2,5 раза.В тройке регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорогПочему умирают от COVID-19Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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