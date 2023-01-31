Рейтинг@Mail.ru
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230131/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-31-yanvarya-1126685150.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января
В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 41 пациента. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T14:20
2023-01-31T14:20
новости крыма
крым
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121814032_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_fac33a004a7a5dbb676aa50905f70499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 41 пациента.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 417 положительных на COVID-19.Летальных исходов за минувший день не зафиксировано. Общее количество умерших с подтвержденным диагнозом – 5418.Коронавирус в СевастополеВ городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 89 лет."В ковидные стационары госпитализированы три пациента, выписаны восемь. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 43 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 823 человека, выздоровели 95 129.Коронавирус в РоссииВ целом в стране выявлено за сутки 5 792 новых случая, скончались 45 человек. Госпитализированы 1 337 человек, что больше показателя предыдущего дня в 2,5 раза.В тройке регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорогПочему умирают от COVID-19Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121814032_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_e2435207f6234b4ad4cb49a44c0e296e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, севастополь, общество
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января

В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, умер один человек

14:20 31.01.2023
 
© mrtozzo-4504333/pixabayРеспиратор
Респиратор
© mrtozzo-4504333/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 41 пациента.

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 417 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 793 человек. Выписаны за сутки 22 человека, за весь период – 204 102", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за минувший день не зафиксировано. Общее количество умерших с подтвержденным диагнозом – 5418.

Коронавирус в Севастополе

В городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 89 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы три пациента, выписаны восемь. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 43 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 823 человека, выздоровели 95 129.

Коронавирус в России

В целом в стране выявлено за сутки 5 792 новых случая, скончались 45 человек. Госпитализированы 1 337 человек, что больше показателя предыдущего дня в 2,5 раза.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 74 регионах, снижение - в пяти. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ", - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В тройке регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог
Почему умирают от COVID-19
Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров
 
Новости КрымаКрымКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеСевастопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом
15:40РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР
15:34Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России
15:30Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму
15:15Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
15:07Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса
14:43Российские войска освободили Благодатное в Донбассе
14:20Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января
14:12Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов
13:15Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог
13:03Внук де Голля заявил о непобедимости России
12:54Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский период
12:52Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму
12:31США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
12:23Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
12:07Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине
11:28Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова
10:58В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого
10:48Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов
09:51Как работает Керченская паромная переправа 31 января
Лента новостейМолния