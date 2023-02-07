https://crimea.ria.ru/20230207/desyatki-zabolevshikh-i-umershiy-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126827234.html

Десятки заболевших и умерший: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Десятки заболевших и умерший: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Десятки заболевших и умерший: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 61... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T11:46

2023-02-07T11:46

2023-02-07T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 61 человека.Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 623 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 852 человек. Выписаны 54 человека, за весь период – 204 271", - проинформировали в региональном минздраве.Скончался еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5419 пациентов.Ковидная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания. Умерших нет. В стационары госпитализированы 11 человек, выписаны двое."На данный момент в больницах находятся 68 пациентов, из них 62 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 046 человек, выздоровели 95 255.По последним данным, полностью вакцинированы от коронавируса в Севастополе почти 330 тысяч человек.COVID-данные по РоссииНа 7 февраля в стране выявлено 7 615 новых случаев. Умерли за сутки 43 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 445 человек, что вдвое больше показателя прошлого дня.В целом, по оценкам Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в России растет.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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