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В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:01
2024-05-17T15:01
вич
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здравоохранение в крыму и севастополе
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татьяна богатырева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций минздрава Крыма Татьяна Богатырева."С начала года мы поставили на учет 231-го пациента, показатель заболеваемости по сравнению с таким же периодом прошлого года снизился у нас на 25 процентов. Всего в Республике Крым по состоянию на 1 мая зарегистрировано 12 881 человек, живущих с выявленной ВИЧ-инфекцией. Из них на учете состоит 12 058 человек, это 93,6%. 10 178 человек получает антиретровирусную терапию, что составляет 84,4% от диспансерной группы", - сказала Богатырева.По ее словам, положительная динамика зафиксирована на фоне ежегодного роста количества скрининговых исследований крымчан. За четыре месяца этого года было обследовано 11,4% населения полуострова. Цифры статистики за последние 10 лет выросли, в первую очередь, из-за увеличения количества тестов.Существенно изменился и социальный портрет носителей. Если раньше считалось, что больше всего риску ВИЧ-инфекций подвержена молодежь, то сейчас эта категория населения относится к мерам профилактики наиболее ответственно, заявила главный внештатный специалист минздрава."Молодежь ведет себя намного ответственнее, чем трудоспособное население. Сейчас по статистике граждане от 18 до 25 лет - это около 15% всех пациентов. А вот от 30 до 39 лет - уже 33% от всех зараженных, в категории 40-49 лет больше всего - 36%. Даже в группе до 60 лет тоже более 15% заболевших. Возможно, это потому, что мы начали разные слои населения обследовать, а не только молодежь, как было ранее", - предположила она.Врачи напоминают, что заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.При этом заболевание на протяжении длительного времени проходит бессимптомно, и выявить его на ранних стадиях можно только с помощью регулярной сдачи тестов. Они включены в программу диспансеризации. В Симферополе сдать экспресс-тест на ВИЧ 17 мая можно в мобильном пункте на улице Ленина – акция приурочена ко Дню памяти жертв СПИДа.Люди с этим диагнозом могут прожить большую полноценную жизнь, при ежедневном приеме таблеток. Они абсолютно безопасны для окружающих, могут создавать семьи со здоровыми партнерами и рожать здоровых детей. Так, по статистике, за 11 месяцев 2023 года в Крыму родилось 100 детей от ВИЧ-позитивных матерей, и из них лишь один ребенок был инфицирован – его мать отказалась от мер профилактики во время беременности и не позволила провести их для малыша.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологиейПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныНа лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
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4.7
96
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вич, крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, татьяна богатырева, новости крыма, видео, видео
В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Крыму на четверть в сравнении с прошлым годом снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

15:01 17.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций минздрава Крыма Татьяна Богатырева.
"С начала года мы поставили на учет 231-го пациента, показатель заболеваемости по сравнению с таким же периодом прошлого года снизился у нас на 25 процентов. Всего в Республике Крым по состоянию на 1 мая зарегистрировано 12 881 человек, живущих с выявленной ВИЧ-инфекцией. Из них на учете состоит 12 058 человек, это 93,6%. 10 178 человек получает антиретровирусную терапию, что составляет 84,4% от диспансерной группы", - сказала Богатырева.
По ее словам, положительная динамика зафиксирована на фоне ежегодного роста количества скрининговых исследований крымчан. За четыре месяца этого года было обследовано 11,4% населения полуострова. Цифры статистики за последние 10 лет выросли, в первую очередь, из-за увеличения количества тестов.

"Крым всегда был высокопораженным регионом. Если посмотреть статистику по ЮФО, то полуостров находится в лидерах. Тут играют роль миграционные потоки, наш курортный статус. Плюс, если мы посмотрим до 2014 года, то цифры эти были минимальны, но и скрининг тоже был минимальным. Если мы сравним 2014 и 2024 годы, то это разрыв от 7% до 33%. Чем больше тестируем, тем больше выявляем", - сказала Татьяна Богатырева.

Существенно изменился и социальный портрет носителей. Если раньше считалось, что больше всего риску ВИЧ-инфекций подвержена молодежь, то сейчас эта категория населения относится к мерам профилактики наиболее ответственно, заявила главный внештатный специалист минздрава.
"Молодежь ведет себя намного ответственнее, чем трудоспособное население. Сейчас по статистике граждане от 18 до 25 лет - это около 15% всех пациентов. А вот от 30 до 39 лет - уже 33% от всех зараженных, в категории 40-49 лет больше всего - 36%. Даже в группе до 60 лет тоже более 15% заболевших. Возможно, это потому, что мы начали разные слои населения обследовать, а не только молодежь, как было ранее", - предположила она.
Врачи напоминают, что заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.
При этом заболевание на протяжении длительного времени проходит бессимптомно, и выявить его на ранних стадиях можно только с помощью регулярной сдачи тестов. Они включены в программу диспансеризации. В Симферополе сдать экспресс-тест на ВИЧ 17 мая можно в мобильном пункте на улице Ленина – акция приурочена ко Дню памяти жертв СПИДа.
Люди с этим диагнозом могут прожить большую полноценную жизнь, при ежедневном приеме таблеток. Они абсолютно безопасны для окружающих, могут создавать семьи со здоровыми партнерами и рожать здоровых детей. Так, по статистике, за 11 месяцев 2023 года в Крыму родилось 100 детей от ВИЧ-позитивных матерей, и из них лишь один ребенок был инфицирован – его мать отказалась от мер профилактики во время беременности и не позволила провести их для малыша.
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ВИЧКрымОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав КрымаТатьяна БогатыреваНовости КрымаВидео
 
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