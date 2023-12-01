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Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму
Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму
Из 100 детей, которые с начала года родились в Крыму от ВИЧ-положительных матерей, был инфицирован только один. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T07:27
2023-12-01T07:27
вич
екатерина доценко
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Из 100 детей, которые с начала года родились в Крыму от ВИЧ-положительных матерей, был инфицирован только один. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.Этот ребенок был рожден от матери, которая из-за собственных убеждений отказалась от профилактики ВИЧ-инфекции на стадии беременности и не позволила проводить профилактику в отношении малыша, пояснила она.Она подчеркнула, что при выполнении рекомендаций врачей процент передачи вертикальной трансмиссии на сегодня составляет один процент. То есть только в одном случаи из 100 ребенок получает статус ВИЧ-положительного.Врач обратила внимание, что проведение профилактических мероприятий не потребует от матери финансовых затрат. Обследование в центре проводятся бесплатно, лечение также бесплатное. Кроме того, новорожденным до шести месяцев предоставляют адаптированные детские смеси для питания.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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вич, екатерина доценко, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму

Только одна ВИЧ-положительная мать в Крыму родила ребенка с диагнозом

07:27 01.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРабота вирусологической лаборатории
Работа вирусологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Из 100 детей, которые с начала года родились в Крыму от ВИЧ-положительных матерей, был инфицирован только один. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.
"За 11 месяцев года родилось сто детей от ВИЧ-инфицированных матерей. И только у одного ребенка, к сожалению, была подтверждена ВИЧ-инфекция", – сообщила Доценко.
Этот ребенок был рожден от матери, которая из-за собственных убеждений отказалась от профилактики ВИЧ-инфекции на стадии беременности и не позволила проводить профилактику в отношении малыша, пояснила она.
"Женщина не воспринимает диагноз, не верит никаким исследованиям… В итоге сегодня ребенку 10 месяцев и у него подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция", – констатировала главный внештатный специалист республиканского минздрава.
Она подчеркнула, что при выполнении рекомендаций врачей процент передачи вертикальной трансмиссии на сегодня составляет один процент. То есть только в одном случаи из 100 ребенок получает статус ВИЧ-положительного.
"Еще 10 лет назад этот показатель составлял 2,5-4 процента, а на заре профилактических мероприятий – в начале двухтысячных годов – составлял 10-12 процентов", – уточнила Доценко.
Врач обратила внимание, что проведение профилактических мероприятий не потребует от матери финансовых затрат. Обследование в центре проводятся бесплатно, лечение также бесплатное. Кроме того, новорожденным до шести месяцев предоставляют адаптированные детские смеси для питания.
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