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Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму

Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму

Из 100 детей, которые с начала года родились в Крыму от ВИЧ-положительных матерей, был инфицирован только один. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T07:27

2023-12-01T07:27

2023-12-01T07:27

вич

екатерина доценко

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Из 100 детей, которые с начала года родились в Крыму от ВИЧ-положительных матерей, был инфицирован только один. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.Этот ребенок был рожден от матери, которая из-за собственных убеждений отказалась от профилактики ВИЧ-инфекции на стадии беременности и не позволила проводить профилактику в отношении малыша, пояснила она.Она подчеркнула, что при выполнении рекомендаций врачей процент передачи вертикальной трансмиссии на сегодня составляет один процент. То есть только в одном случаи из 100 ребенок получает статус ВИЧ-положительного.Врач обратила внимание, что проведение профилактических мероприятий не потребует от матери финансовых затрат. Обследование в центре проводятся бесплатно, лечение также бесплатное. Кроме того, новорожденным до шести месяцев предоставляют адаптированные детские смеси для питания.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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