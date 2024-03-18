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На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 18.03.2024
На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
На лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом C в ближайшие три года планируется выделить порядка 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T16:48
2024-03-18T16:48
2024-03-18T16:50
михаил мишустин
правительство россии
здоровье
здравоохранение в россии
лекарства
аптека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. На лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом C в ближайшие три года планируется выделить порядка 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.За счет федеральных денег планируется закупить препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Выделяемые средства позволят обеспечить терапией около 76 тысяч человек.Мишустин напомнил, что ранее правительство выделило более 1 млрд рублей на централизованное приобретение препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитами. Также было профинансировано развитие донорства костного мозга в размере 400 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – АксеновВ регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – МурашкоКрымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию
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михаил мишустин, правительство россии, здоровье, здравоохранение в россии, лекарства, аптека, гепатит с
На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
На лекарства для больных гепатитом С направят 18 млрд рублей в течение трех лет – Мишустин
16:48 18.03.2024 (обновлено: 16:50 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. На лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом C в ближайшие три года планируется выделить порядка 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Президент поручил обеспечить поэтапную реализацию мероприятий по борьбе с гепатитом С и минимизировать риски его распространения. Для этого правительство в ближайшие три года будет дополнительно направлять регионам по 4,5 миллиарда рублей ежегодно. Учитывая вложения самих регионов, всего на борьбу с гепатитом С в течение трех лет будет выделено порядка 18 млрд рублей", – сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
За счет федеральных денег планируется закупить препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Выделяемые средства позволят обеспечить терапией около 76 тысяч человек.
Мишустин напомнил, что ранее правительство выделило более 1 млрд рублей на централизованное приобретение препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитами. Также было профинансировано развитие донорства костного мозга в размере 400 млн рублей.
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