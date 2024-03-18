https://crimea.ria.ru/20240318/na-lekarstva-dlya-bolnykh-gepatitom-s-vydelyat-18-milliardov-rubley-1135808979.html

На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей

На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 18.03.2024

На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей

На лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом C в ближайшие три года планируется выделить порядка 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T16:48

2024-03-18T16:48

2024-03-18T16:50

михаил мишустин

правительство россии

здоровье

здравоохранение в россии

лекарства

аптека

гепатит с

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. На лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом C в ближайшие три года планируется выделить порядка 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.За счет федеральных денег планируется закупить препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Выделяемые средства позволят обеспечить терапией около 76 тысяч человек.Мишустин напомнил, что ранее правительство выделило более 1 млрд рублей на централизованное приобретение препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитами. Также было профинансировано развитие донорства костного мозга в размере 400 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – АксеновВ регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – МурашкоКрымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, здоровье, здравоохранение в россии, лекарства, аптека, гепатит с