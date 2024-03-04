https://crimea.ria.ru/20240304/lekarstva-dlya-onkobolnykh-i-diabetikov-uzhe-v-krymu--aksenov-1135386768.html

Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – Аксенов

Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – Аксенов

Лекарства для всех льготных категорий граждан уже доставлены в Крым, сейчас происходит их распределение в розничные аптеки. Об этом журналистам сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T09:26

2024-03-04T09:26

2024-03-04T09:54

сергей аксенов

михаил мурашко

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здравоохранение в крыму и севастополе

лекарства

симферополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Лекарства для всех льготных категорий граждан уже доставлены в Крым, сейчас происходит их распределение в розничные аптеки. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что в его адрес через соцсети поступают жалобы на отсутствие в аптеках препаратов для онкологических больных и диабетиков. Это произошло из-за перебоев в поставках. Глава Крыма назвал эту ситуацию недопустимой и потребовал решить проблему в кратчайший срок.Еще один вопрос, который по-прежнему остается актуальным, – это проблема нехватки кадров. Глава республики анонсировал заключение целевых контрактов с Медицинской академией КФУ.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что фармацевтическая промышленность в России выпускает достаточное количество необходимых препаратов. Эти препараты отличного качества и проблем с поставками их в регионы быть не должно.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в СевастополеВизит министра Мурашко может изменить проект генплана СевастополяКогда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, михаил мурашко, здоровье, крым, россия, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства, симферополь, новости крыма