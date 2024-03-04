Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – Аксенов
Лекарства для льготных категорий доставлены в Крым в полном объеме – Аксенов
09:26 04.03.2024 (обновлено: 09:54 04.03.2024)
© РИА Новости КрымРабочий визит Михаил Мурашко в Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Лекарства для всех льготных категорий граждан уже доставлены в Крым, сейчас происходит их распределение в розничные аптеки. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что в его адрес через соцсети поступают жалобы на отсутствие в аптеках препаратов для онкологических больных и диабетиков. Это произошло из-за перебоев в поставках. Глава Крыма назвал эту ситуацию недопустимой и потребовал решить проблему в кратчайший срок.
"По льготным лекарственным препаратам. Завезено уже все в полном объеме, сейчас идет процесс их поставки непосредственно в розничную сеть. Министр здравоохранения Крыма по всем обращениям, которые поступают на мою страницу, отзванивается лично сам, всем, кто обратился, уже вторую неделю", – заверил Сергей Аксенов.
Еще один вопрос, который по-прежнему остается актуальным, – это проблема нехватки кадров. Глава республики анонсировал заключение целевых контрактов с Медицинской академией КФУ.
"Подготовка кадров идет, медицинская академия наша работает системно, мы договариваемся, сейчас будут целевые контракты заключены. Движение по этому вопросу есть, но в целом вопрос по кадровой политике, конечно, еще не решен", – сказал Аксенов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что фармацевтическая промышленность в России выпускает достаточное количество необходимых препаратов. Эти препараты отличного качества и проблем с поставками их в регионы быть не должно.
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