https://crimea.ria.ru/20240303/vizit-ministra-murashko-mozhet-izmenit-proekt-genplana-sevastopolya-1135380235.html

Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя

Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя

По итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и команды специалистов, в Севастополе готовятся оптимизировать проект генерального плана города в... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T17:04

2024-03-03T17:04

2024-03-03T17:04

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здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав рф

генплан севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. По итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и команды специалистов, в Севастополе готовятся оптимизировать проект генерального плана города в части развития здравоохранения. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Михаил Развожаев после совещания по развитию здравоохранения.По словам Развожаева, тему развития здравоохранения в Севастополе в контексте нового генерального плана города, подготовка к принятию которого сейчас завершается, он обсуждает с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко уже второй день.И сегодня по итогам совещания по развитию здравоохранения в регионе стало ясно, что документ нужно еще проанализировать с учетом вызовов для отрасли медицины, прежде чем принять окончательное решение.По его словам, речь идет о необходимости максимально учесть перспективы развития здравоохранения Севастополя, в том числе с учетом его взаимодействия с Крымом и новыми регионами России."Мы должны получить оптимальную модель функционирования и развития системы здравоохранения с учетом развития города, востребованности тех или иных направлений и возможности задействования межрегионального взаимодействия с Республикой Крым, новыми территориями", – уточнил губернатор.Он также добавил, что в ходе совещания с участием Михаила Мурашко было отмечено, что динамика развития здравоохранения в Севастополе на сегодня в целом позитивная. О том, что проект генерального плана Севастополя готов, сообщалось в ноябре 2023 года. В феврале и марте документ с учетом замечаний и предложений от жителей, поступивших в рамках общественных обсуждений, рассматривала специальная экспертная комиссия. Развожаев ранее заявлял, что генплан рассчитывают утвердить к лету.Читайте также на РИА Новости Крым:В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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