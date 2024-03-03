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Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя
Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя
По итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и команды специалистов, в Севастополе готовятся оптимизировать проект генерального плана города в... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T17:04
2024-03-03T17:04
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новости
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михаил развожаев
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. По итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и команды специалистов, в Севастополе готовятся оптимизировать проект генерального плана города в части развития здравоохранения. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Михаил Развожаев после совещания по развитию здравоохранения.По словам Развожаева, тему развития здравоохранения в Севастополе в контексте нового генерального плана города, подготовка к принятию которого сейчас завершается, он обсуждает с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко уже второй день.И сегодня по итогам совещания по развитию здравоохранения в регионе стало ясно, что документ нужно еще проанализировать с учетом вызовов для отрасли медицины, прежде чем принять окончательное решение.По его словам, речь идет о необходимости максимально учесть перспективы развития здравоохранения Севастополя, в том числе с учетом его взаимодействия с Крымом и новыми регионами России."Мы должны получить оптимальную модель функционирования и развития системы здравоохранения с учетом развития города, востребованности тех или иных направлений и возможности задействования межрегионального взаимодействия с Республикой Крым, новыми территориями", – уточнил губернатор.Он также добавил, что в ходе совещания с участием Михаила Мурашко было отмечено, что динамика развития здравоохранения в Севастополе на сегодня в целом позитивная. О том, что проект генерального плана Севастополя готов, сообщалось в ноябре 2023 года. В феврале и марте документ с учетом замечаний и предложений от жителей, поступивших в рамках общественных обсуждений, рассматривала специальная экспертная комиссия. Развожаев ранее заявлял, что генплан рассчитывают утвердить к лету.Читайте также на РИА Новости Крым:В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство
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РИА Новости Крым
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михаил мурашко, новости, севастополь, михаил развожаев, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав рф, генплан севастополя
Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя

В проект генплана Севастополя внесут коррективы после визита министра Мурашко – Развожаев

17:04 03.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь с рабочим визитом посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Севастополь с рабочим визитом посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. По итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и команды специалистов, в Севастополе готовятся оптимизировать проект генерального плана города в части развития здравоохранения. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Михаил Развожаев после совещания по развитию здравоохранения.
По словам Развожаева, тему развития здравоохранения в Севастополе в контексте нового генерального плана города, подготовка к принятию которого сейчас завершается, он обсуждает с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко уже второй день.
И сегодня по итогам совещания по развитию здравоохранения в регионе стало ясно, что документ нужно еще проанализировать с учетом вызовов для отрасли медицины, прежде чем принять окончательное решение.

"Мы должны еще раз на основании всего, и той информации, которую сегодня получили в рамках совещания, дополнительно проанализировать и принять окончательное решение. Чтобы потом, после того, как уже инвестируем средства, не пришлось жалеть о каких-то упущенных возможностях. Мы получили максимальную экспертную информацию. Еще раз хочу поблагодарить специалистов, команду Михаила Альбертовича", – сказал Развожаев.

По его словам, речь идет о необходимости максимально учесть перспективы развития здравоохранения Севастополя, в том числе с учетом его взаимодействия с Крымом и новыми регионами России.
"Мы должны получить оптимальную модель функционирования и развития системы здравоохранения с учетом развития города, востребованности тех или иных направлений и возможности задействования межрегионального взаимодействия с Республикой Крым, новыми территориями", – уточнил губернатор.
Он также добавил, что в ходе совещания с участием Михаила Мурашко было отмечено, что динамика развития здравоохранения в Севастополе на сегодня в целом позитивная.

"Радует, что при всех сложностях: кадровом дефиците, необходимости развития материальной базы – тем не менее очевидно, что динамика хорошая. Это было отмечено сегодня практически всеми специалистами", – подытожил губернатор.

О том, что проект генерального плана Севастополя готов, сообщалось в ноябре 2023 года. В феврале и марте документ с учетом замечаний и предложений от жителей, поступивших в рамках общественных обсуждений, рассматривала специальная экспертная комиссия. Развожаев ранее заявлял, что генплан рассчитывают утвердить к лету.
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