Рейтинг@Mail.ru
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231123/proekt-genplana-sevastopolya-gotov-chto-on-predpolagaet-1133018150.html
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T18:59
2023-11-23T18:59
севастополь
михаил развожаев
городская среда
новости
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133017843_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_99df7cbb790afc19b79e9fff24da2ed7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города, население которого, по мнению авторов документа, через 20 лет увеличится вдвое. Об этом сообщил губернатор города по итогам заседания Градостроительного совета.В целом документ из 11 томов учитывает все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Задача - эффективно расположить объекты. Существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков Генплан не касается - это регулируют ранее принятые правила землепользования и застройки.Как уточнил губернатор, документ в течение года готовили специалисты ГАУС "Институт Генплана Москвы" с выездом на место и изучением территорий. Теперь проект рассмотрит рабочая группа с участием местных властей, депутатов и экспертов. Параллельно пройдут федеральные согласования, после чего начнутся общественные обсуждения. Генплан планируют утверждить на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года.В начале 2022 года Михаил Развожаев заявлял, что три основных документа, по которым будет развиваться Севастополь в ближайшие десятилетия, – в том числе генеральный план города – должны появиться до конца 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму утвердят генпланы городов – властиГубернатор Севастополя рассказал о судьбе генплана городаКакие дома в Севастополе снесут из-за градостроительных проектов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133017843_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_719b31508cbeba177a420d1e54a3aea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, городская среда, новости, общество, крым, новости крыма
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает

Работа над проектом генплана Севастополя завершена - Развожаев

18:59 23.11.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевПроект генплана Севастополя
Проект генплана Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города, население которого, по мнению авторов документа, через 20 лет увеличится вдвое. Об этом сообщил губернатор города по итогам заседания Градостроительного совета.
"Согласно сценарию, к 2046 году численность населения составит порядка 800 тысяч человек. Поэтому наиболее удобным подходом авторы считают полицентричное развитие города с общественными центрами в новых территориях развития, особенно на Северной стороне", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В целом документ из 11 томов учитывает все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Задача - эффективно расположить объекты. Существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков Генплан не касается - это регулируют ранее принятые правила землепользования и застройки.
© Telegram Михаил РазвожаевТранспортная инфраструктура Севастополя
Транспортная инфраструктура Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Транспортная инфраструктура Севастополя
Как уточнил губернатор, документ в течение года готовили специалисты ГАУС "Институт Генплана Москвы" с выездом на место и изучением территорий. Теперь проект рассмотрит рабочая группа с участием местных властей, депутатов и экспертов. Параллельно пройдут федеральные согласования, после чего начнутся общественные обсуждения. Генплан планируют утверждить на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года.
В начале 2022 года Михаил Развожаев заявлял, что три основных документа, по которым будет развиваться Севастополь в ближайшие десятилетия, – в том числе генеральный план города – должны появиться до конца 2022 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
Губернатор Севастополя рассказал о судьбе генплана города
Какие дома в Севастополе снесут из-за градостроительных проектов
 
СевастопольМихаил РазвожаевГородская средаНовостиОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
18:41Когда закончат капремонт центральной площади Алушты
18:28Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
18:04В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
17:42Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы
17:29Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин
17:09ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома
16:52Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина
16:32Житель Херсонщины убил женщину ради 8 тысяч рублей и сумки с продуктами
15:56Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"
15:46В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии
15:39Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзамен
15:31В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку
15:19Речь Путина на саммите G-20 о двойных стандартах пошатнет Запад
15:14Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео
15:05Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков
14:50Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8
14:37Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
14:23Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор
14:11Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
Лента новостейМолния