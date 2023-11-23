https://crimea.ria.ru/20231123/proekt-genplana-sevastopolya-gotov-chto-on-predpolagaet-1133018150.html

Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает

Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает

Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T18:59

2023-11-23T18:59

2023-11-23T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города, население которого, по мнению авторов документа, через 20 лет увеличится вдвое. Об этом сообщил губернатор города по итогам заседания Градостроительного совета.В целом документ из 11 томов учитывает все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Задача - эффективно расположить объекты. Существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков Генплан не касается - это регулируют ранее принятые правила землепользования и застройки.Как уточнил губернатор, документ в течение года готовили специалисты ГАУС "Институт Генплана Москвы" с выездом на место и изучением территорий. Теперь проект рассмотрит рабочая группа с участием местных властей, депутатов и экспертов. Параллельно пройдут федеральные согласования, после чего начнутся общественные обсуждения. Генплан планируют утверждить на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года.В начале 2022 года Михаил Развожаев заявлял, что три основных документа, по которым будет развиваться Севастополь в ближайшие десятилетия, – в том числе генеральный план города – должны появиться до конца 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму утвердят генпланы городов – властиГубернатор Севастополя рассказал о судьбе генплана городаКакие дома в Севастополе снесут из-за градостроительных проектов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, городская среда, новости, общество, крым, новости крыма