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Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T18:59
2023-11-23T18:59
2023-11-23T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города, население которого, по мнению авторов документа, через 20 лет увеличится вдвое. Об этом сообщил губернатор города по итогам заседания Градостроительного совета.В целом документ из 11 томов учитывает все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Задача - эффективно расположить объекты. Существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков Генплан не касается - это регулируют ранее принятые правила землепользования и застройки.Как уточнил губернатор, документ в течение года готовили специалисты ГАУС "Институт Генплана Москвы" с выездом на место и изучением территорий. Теперь проект рассмотрит рабочая группа с участием местных властей, депутатов и экспертов. Параллельно пройдут федеральные согласования, после чего начнутся общественные обсуждения. Генплан планируют утверждить на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года.В начале 2022 года Михаил Развожаев заявлял, что три основных документа, по которым будет развиваться Севастополь в ближайшие десятилетия, – в том числе генеральный план города – должны появиться до конца 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму утвердят генпланы городов – властиГубернатор Севастополя рассказал о судьбе генплана городаКакие дома в Севастополе снесут из-за градостроительных проектов
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севастополь, михаил развожаев, городская среда, новости, общество, крым, новости крыма
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
Работа над проектом генплана Севастополя завершена - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. Работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя завершена, в частности документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города, население которого, по мнению авторов документа, через 20 лет увеличится вдвое. Об этом сообщил губернатор города по итогам заседания Градостроительного совета.
"Согласно сценарию, к 2046 году численность населения составит порядка 800 тысяч человек. Поэтому наиболее удобным подходом авторы считают полицентричное развитие города с общественными центрами в новых территориях развития, особенно на Северной стороне", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В целом документ из 11 томов учитывает все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Задача - эффективно расположить объекты. Существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков Генплан не касается - это регулируют ранее принятые правила землепользования и застройки.
Как уточнил губернатор, документ в течение года готовили специалисты ГАУС "Институт Генплана Москвы" с выездом на место и изучением территорий. Теперь проект рассмотрит рабочая группа с участием местных властей, депутатов и экспертов. Параллельно пройдут федеральные согласования, после чего начнутся общественные обсуждения. Генплан планируют утверждить на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года.
В начале 2022 года Михаил Развожаев заявлял
, что три основных документа, по которым будет развиваться Севастополь в ближайшие десятилетия, – в том числе генеральный план города – должны появиться до конца 2022 года.
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