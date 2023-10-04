https://crimea.ria.ru/20231004/kogda-v-krymu-utverdyat-genplany-gorodov--vlasti-1131846248.html

Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти

Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти

Проекты генеральных планов большинства городов Крыма в ближайшие два-три месяца будут рассмотрены на Архитектурно-градостроительном совете республики и... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T14:05

2023-10-04T14:05

2023-10-04T14:31

ирина соловьева

архитектура

симферополь

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Проекты генеральных планов большинства городов Крыма в ближайшие два-три месяца будут рассмотрены на Архитектурно-градостроительном совете республики и утверждены местными советами. Об этом сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Симферополе, по ее словам, процесс затянулся из-за того, что администрация расторгла договор с предыдущим подрядчиком, который вносил изменения в действующий генплан, и подала соответствующий иск в суд. Пока продолжались судебная тяжба, власти не могли заключить контракт с новым исполнителем.Как отметила главный архитектор Крыма, новый подрядчик будет не только перерабатывать генплан Симферополя, но и разрабатывать правила землепользования и застройки крымской столицы, чтобы избежать разногласий в этом процессе.По словам Соловьевой, обновленный генплан Симферополя в лучшем случае будет утвержден в конце следующего года.Проблема генпланов городов в КрымуПосле возвращения Крыма в Россию во многих населенных пунктах полуострова не было документов территориального планирования, отвечающих российскому законодательству. Первым городом республики, в котором был принят генплан, стал Симферополь. Документ приняли в 2016 году, его разработка обошлась бюджету в 50 млн рублей. Однако глава республики Сергей Аксенов потребовал пересмотреть генплан, поскольку документ не учитывал нужд и особенностей города. В частности, по его словам, в документе в недостаточном количестве учтены площадки для строительства школ и детсадов, допущены ошибки при планировании зон жилой застройки и парковок.Администрация города подала иск в суд на подрядчика, который составлял проект. Тяжба завершилась в прошлом году. Планируется заключить договор с новым исполнителем, который займется и корректировкой генплана, и разработкой правил землепользования и застройки Симферополя.Аналогичная ситуация сложилась в Ялте, где власти также расторгли контракт с подрядчиком, разрабатывавшим генплан. По словам местных властей, нынешний документ отражает интересы не горожан, а коммерческих застройщиков, поэтому его будут принципиально менять.На сегодняшний день генпланы утверждены только в трех городах: Армянске, Евпатории и Красноперекопске.Как отмечала ранее Ирина Соловьева, подавляющее большинство проектов генпланов в Крыму нуждаются в существенной доработке.К наиболее часто встречающимся ошибкам главный архитектор отнесла несоответствие графической части материалов техническому обоснованию, проведение расчетов без учета увеличения численности населения, строительства образовательных, медицинских, спортивных и других социально важных объектов. В случае утверждения таких генпланов, в населенных пунктах республики сформируется еще больший дефицит обеспеченности объектами социальной сферы и обслуживания.

https://crimea.ria.ru/20230307/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html

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ирина соловьева, архитектура, симферополь, крым, новости, новости крыма