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Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
Проекты генеральных планов большинства городов Крыма в ближайшие два-три месяца будут рассмотрены на Архитектурно-градостроительном совете республики и... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T14:05
2023-10-04T14:05
2023-10-04T14:31
ирина соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Проекты генеральных планов большинства городов Крыма в ближайшие два-три месяца будут рассмотрены на Архитектурно-градостроительном совете республики и утверждены местными советами. Об этом сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Симферополе, по ее словам, процесс затянулся из-за того, что администрация расторгла договор с предыдущим подрядчиком, который вносил изменения в действующий генплан, и подала соответствующий иск в суд. Пока продолжались судебная тяжба, власти не могли заключить контракт с новым исполнителем.Как отметила главный архитектор Крыма, новый подрядчик будет не только перерабатывать генплан Симферополя, но и разрабатывать правила землепользования и застройки крымской столицы, чтобы избежать разногласий в этом процессе.По словам Соловьевой, обновленный генплан Симферополя в лучшем случае будет утвержден в конце следующего года.Проблема генпланов городов в КрымуПосле возвращения Крыма в Россию во многих населенных пунктах полуострова не было документов территориального планирования, отвечающих российскому законодательству. Первым городом республики, в котором был принят генплан, стал Симферополь. Документ приняли в 2016 году, его разработка обошлась бюджету в 50 млн рублей. Однако глава республики Сергей Аксенов потребовал пересмотреть генплан, поскольку документ не учитывал нужд и особенностей города. В частности, по его словам, в документе в недостаточном количестве учтены площадки для строительства школ и детсадов, допущены ошибки при планировании зон жилой застройки и парковок.Администрация города подала иск в суд на подрядчика, который составлял проект. Тяжба завершилась в прошлом году. Планируется заключить договор с новым исполнителем, который займется и корректировкой генплана, и разработкой правил землепользования и застройки Симферополя.Аналогичная ситуация сложилась в Ялте, где власти также расторгли контракт с подрядчиком, разрабатывавшим генплан. По словам местных властей, нынешний документ отражает интересы не горожан, а коммерческих застройщиков, поэтому его будут принципиально менять.На сегодняшний день генпланы утверждены только в трех городах: Армянске, Евпатории и Красноперекопске.Как отмечала ранее Ирина Соловьева, подавляющее большинство проектов генпланов в Крыму нуждаются в существенной доработке.К наиболее часто встречающимся ошибкам главный архитектор отнесла несоответствие графической части материалов техническому обоснованию, проведение расчетов без учета увеличения численности населения, строительства образовательных, медицинских, спортивных и других социально важных объектов. В случае утверждения таких генпланов, в населенных пунктах республики сформируется еще больший дефицит обеспеченности объектами социальной сферы и обслуживания.
https://crimea.ria.ru/20230307/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html
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ирина соловьева, архитектура, симферополь, крым, новости, новости крыма
Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
Главный архитектор Крыма Соловьева: генпланы большинства городов примут в ближайшие месяцы
14:05 04.10.2023 (обновлено: 14:31 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Проекты генеральных планов большинства городов Крыма в ближайшие два-три месяца будут рассмотрены на Архитектурно-градостроительном совете республики и утверждены местными советами. Об этом сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"В процессе согласования проектов генпланов возникали замечания, которые проектировщики должны были устранить в процессе работы. На сегодняшний день практически все города Крыма, кроме Симферополя, уже находятся на стадии завершения внесения изменений в генпланы. В 11 городах эти замечания снимаются, после чего проекты генпланов будут вынесены на Архитектурно-градостроительный совет республики и затем отправлены на утверждения в муниципалитеты. Думаю, буквально два-три месяца – и (генпланы) будут утверждены", – сказала Соловьева.
В Симферополе, по ее словам, процесс затянулся из-за того, что администрация расторгла договор с предыдущим подрядчиком, который вносил изменения в действующий генплан, и подала соответствующий иск в суд. Пока продолжались судебная тяжба, власти не могли заключить контракт с новым исполнителем.
Как отметила главный архитектор Крыма, новый подрядчик будет не только перерабатывать генплан Симферополя, но и разрабатывать правила землепользования и застройки крымской столицы, чтобы избежать разногласий в этом процессе.
По словам Соловьевой, обновленный генплан Симферополя в лучшем случае будет утвержден в конце следующего года.
Проблема генпланов городов в Крыму
После возвращения Крыма в Россию во многих населенных пунктах полуострова не было документов территориального планирования, отвечающих российскому законодательству. Первым городом республики, в котором был принят генплан, стал Симферополь. Документ приняли в 2016 году, его разработка обошлась бюджету в 50 млн рублей. Однако глава республики Сергей Аксенов потребовал пересмотреть генплан, поскольку документ не учитывал нужд и особенностей города. В частности, по его словам, в документе в недостаточном количестве учтены площадки для строительства школ и детсадов, допущены ошибки при планировании зон жилой застройки и парковок.
Администрация города подала иск в суд на подрядчика, который составлял проект. Тяжба завершилась в прошлом году. Планируется заключить договор с новым исполнителем, который займется и корректировкой генплана, и разработкой правил землепользования и застройки Симферополя.
Аналогичная ситуация сложилась в Ялте, где власти также расторгли контракт с подрядчиком, разрабатывавшим генплан. По словам местных властей, нынешний документ отражает интересы не горожан, а коммерческих застройщиков, поэтому его будут принципиально менять.
На сегодняшний день генпланы утверждены только в трех городах: Армянске, Евпатории и Красноперекопске.
Как отмечала ранее
Ирина Соловьева, подавляющее большинство проектов генпланов в Крыму нуждаются в существенной доработке.
К наиболее часто встречающимся ошибкам главный архитектор отнесла несоответствие графической части материалов техническому обоснованию, проведение расчетов без учета увеличения численности населения, строительства образовательных, медицинских, спортивных и других социально важных объектов. В случае утверждения таких генпланов, в населенных пунктах республики сформируется еще больший дефицит обеспеченности объектами социальной сферы и обслуживания.