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Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем
Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем
В Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T19:22
2024-02-21T19:22
севастополь
михаил развожаев
жилье
жилье в крыму
строительство
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания градостроительного совета.По словам губернатора, застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений и обеспечить социальную инфраструктуру. В частности, при реализации любого проекта важны четыре "кита": медицина, образование, спорт и культура."Это значит, что для людей, которые будут жить в новом районе, должны быть созданы все условия: построены школы, садики, медучреждения, ФОКи, и так далее. Это позволит не только создать комфортные условия для людей, но и обеспечить новые рабочие места", - пояснил Развожаев.На заседании градостроительного совета были рассмотрены проекты строительства двух жилых массивов в районе Сапун-горы, создание клубного поселка в районе 6-го километра, строительство многоквартирного дома на месте бывшего хлебозавода на улице Гоголя, а также возведение трех многоэтажек в Инкермане и многоэтажной застройки на Фиолентовском шоссе. Губернатор также обратил внимание проектировщиков, что новая застройка должна соответствовать принятому ранее дизайн-коду Севастополя. О необходимости дизайн-кода Севастополя губернатор сообщал в марте прошлого года. В октябре он был принят.В ноябре была завершена работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя. Документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города.Читайте также на РИА Новости Крым:"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генпланаСевастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнениеАктивными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
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севастополь, михаил развожаев, жилье, жилье в крыму, строительство, общество, новости крыма
Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем

В Севастополе для учителей и врачей планируют построить служебное жилье - Развожаев

19:22 21.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания градостроительного совета.
"Программа комплексного развития территорий призвана упорядочить застройку в городе и помочь Севастополю решить вопрос со служебным жильем для врачей и учителей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений и обеспечить социальную инфраструктуру. В частности, при реализации любого проекта важны четыре "кита": медицина, образование, спорт и культура.
"Это значит, что для людей, которые будут жить в новом районе, должны быть созданы все условия: построены школы, садики, медучреждения, ФОКи, и так далее. Это позволит не только создать комфортные условия для людей, но и обеспечить новые рабочие места", - пояснил Развожаев.
На заседании градостроительного совета были рассмотрены проекты строительства двух жилых массивов в районе Сапун-горы, создание клубного поселка в районе 6-го километра, строительство многоквартирного дома на месте бывшего хлебозавода на улице Гоголя, а также возведение трех многоэтажек в Инкермане и многоэтажной застройки на Фиолентовском шоссе.
Губернатор также обратил внимание проектировщиков, что новая застройка должна соответствовать принятому ранее дизайн-коду Севастополя.
О необходимости дизайн-кода Севастополя губернатор сообщал в марте прошлого года. В октябре он был принят.
В ноябре была завершена работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя. Документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города.
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