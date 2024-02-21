https://crimea.ria.ru/20240221/uchiteley-i-vrachey-v-sevastopole-obespechat-sluzhebnym-zhilem-1135135413.html

Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем

Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем

В Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T19:22

2024-02-21T19:22

2024-02-21T19:22

севастополь

михаил развожаев

жилье

жилье в крыму

строительство

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/76/1117657688_0:129:3076:1859_1920x0_80_0_0_97a2db1eec63965a40f0b128b5441d07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания градостроительного совета.По словам губернатора, застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений и обеспечить социальную инфраструктуру. В частности, при реализации любого проекта важны четыре "кита": медицина, образование, спорт и культура."Это значит, что для людей, которые будут жить в новом районе, должны быть созданы все условия: построены школы, садики, медучреждения, ФОКи, и так далее. Это позволит не только создать комфортные условия для людей, но и обеспечить новые рабочие места", - пояснил Развожаев.На заседании градостроительного совета были рассмотрены проекты строительства двух жилых массивов в районе Сапун-горы, создание клубного поселка в районе 6-го километра, строительство многоквартирного дома на месте бывшего хлебозавода на улице Гоголя, а также возведение трех многоэтажек в Инкермане и многоэтажной застройки на Фиолентовском шоссе. Губернатор также обратил внимание проектировщиков, что новая застройка должна соответствовать принятому ранее дизайн-коду Севастополя. О необходимости дизайн-кода Севастополя губернатор сообщал в марте прошлого года. В октябре он был принят.В ноябре была завершена работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя. Документ предполагает развитие мыса Фиолент, появление новых общественных центров на Северной стороне и другие направления развития территорий города.Читайте также на РИА Новости Крым:"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генпланаСевастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнениеАктивными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе

https://crimea.ria.ru/20240220/poedet-molodezh-v-krymu-otsenili-effekt-ot-porucheniya-putina-po-meditsine-1135060788.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, жилье, жилье в крыму, строительство, общество, новости крыма