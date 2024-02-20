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Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение
Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение
Севастополь за 10 лет в составе России динамично развивается при огромной поддержке правительства страны, президент Владимир Путин назвал его сакральным местом... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T10:44
2024-02-20T10:44
радио "спутник в крыму"
севастополь
генплан севастополя
экономика
благоустройство
мнения
крым
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Севастополь за 10 лет в составе России динамично развивается при огромной поддержке правительства страны, президент Владимир Путин назвал его сакральным местом для всей России, но городу федерального значения есть чему поучиться у соседней Республики Крым в вопросах экономического роста. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, до сих пор в Севастополе, "в отличие от соседнего субъекта РФ – Республики Крым, где практически все населенные пункты давно уже имеют свой генеральный план развития", такого главного для региона документа нет. По его мнению, от того, насколько серьезно подойдут к рассмотрению документа на этот раз, будет зависеть динамика развития города. И здесь есть чему поучиться у Крыма.Действующий генплан Севастополя приняли в "украинские времена", в 2005 году. Над проектом нового стали работать с 2015-го. Первые публичные слушания по нему прошли весной 2017 года – документ был раскритикован общественностью, и работа застопорилась. С 2018-го проект Генплана переделывали, а обсуждения переносили. В январе 2023 года Михаил Развожаев сообщил, что разработчики главного документа города готовятся приступить к полевым исследованиям транспортной модели Севастополя, что позволит понять "где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить", и пообещал провести публичные слушания "как только генплан будет готов". Они прошли в течение месяца – с 11 января до 10 февраля 2024 года. Теперь документ рассматривает специальная комиссия в составе представителей исполнительной и законодательной власти, а также глав муниципалитетов. Итоговый документ после поправок будет вынесен на голосование.Развожаев ранее сообщал, что утвердить новый Генплан Севастополя, который разработали специалисты "Института Генплана Москвы", власти намерены к лету. Накануне, 19 февраля, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя рассказал, что севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, и численность населения все время растет. Он также отметил рост городской экономики за счет легализации туротрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяАктивными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана
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РИА Новости Крым
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севастополь, генплан севастополя, экономика, благоустройство, мнения, крым, вадим колесниченко, новости крыма
Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение

Севастополь может поучиться у Республики Крым в части экономического развития – эксперт

10:44 20.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Севастополь за 10 лет в составе России динамично развивается при огромной поддержке правительства страны, президент Владимир Путин назвал его сакральным местом для всей России, но городу федерального значения есть чему поучиться у соседней Республики Крым в вопросах экономического роста. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, до сих пор в Севастополе, "в отличие от соседнего субъекта РФ – Республики Крым, где практически все населенные пункты давно уже имеют свой генеральный план развития", такого главного для региона документа нет.
"Севастополь до сегодняшнего дня так и не получил научно обоснованного Генерального плана развития города, что конечно же, задерживает его экономическое развитие. На сегодняшний момент в город прибыл очередной проект плана, который обсуждается", – сказал Колесниченко.
По его мнению, от того, насколько серьезно подойдут к рассмотрению документа на этот раз, будет зависеть динамика развития города. И здесь есть чему поучиться у Крыма.
Действующий генплан Севастополя приняли в "украинские времена", в 2005 году. Над проектом нового стали работать с 2015-го. Первые публичные слушания по нему прошли весной 2017 года – документ был раскритикован общественностью, и работа застопорилась. С 2018-го проект Генплана переделывали, а обсуждения переносили. В январе 2023 года Михаил Развожаев сообщил, что разработчики главного документа города готовятся приступить к полевым исследованиям транспортной модели Севастополя, что позволит понять "где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить", и пообещал провести публичные слушания "как только генплан будет готов".
Они прошли в течение месяца – с 11 января до 10 февраля 2024 года. Теперь документ рассматривает специальная комиссия в составе представителей исполнительной и законодательной власти, а также глав муниципалитетов. Итоговый документ после поправок будет вынесен на голосование.
Развожаев ранее сообщал, что утвердить новый Генплан Севастополя, который разработали специалисты "Института Генплана Москвы", власти намерены к лету.
Накануне, 19 февраля, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя рассказал, что севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, и численность населения все время растет. Он также отметил рост городской экономики за счет легализации туротрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени.
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Радио "Спутник в Крыму"СевастопольГенплан СевастополяЭкономикаБлагоустройствоМненияКрымВадим КолесниченкоНовости Крыма
 
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