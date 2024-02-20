https://crimea.ria.ru/20240220/sevastopolyu-est-chemu-pouchitsya-u-kryma-v-voprosakh-razvitiya--mnenie-1135077710.html

Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение

Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение

Севастополь за 10 лет в составе России динамично развивается при огромной поддержке правительства страны, президент Владимир Путин назвал его сакральным местом... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T10:44

2024-02-20T10:44

2024-02-20T10:44

радио "спутник в крыму"

севастополь

генплан севастополя

экономика

благоустройство

мнения

крым

вадим колесниченко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Севастополь за 10 лет в составе России динамично развивается при огромной поддержке правительства страны, президент Владимир Путин назвал его сакральным местом для всей России, но городу федерального значения есть чему поучиться у соседней Республики Крым в вопросах экономического роста. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, до сих пор в Севастополе, "в отличие от соседнего субъекта РФ – Республики Крым, где практически все населенные пункты давно уже имеют свой генеральный план развития", такого главного для региона документа нет. По его мнению, от того, насколько серьезно подойдут к рассмотрению документа на этот раз, будет зависеть динамика развития города. И здесь есть чему поучиться у Крыма.Действующий генплан Севастополя приняли в "украинские времена", в 2005 году. Над проектом нового стали работать с 2015-го. Первые публичные слушания по нему прошли весной 2017 года – документ был раскритикован общественностью, и работа застопорилась. С 2018-го проект Генплана переделывали, а обсуждения переносили. В январе 2023 года Михаил Развожаев сообщил, что разработчики главного документа города готовятся приступить к полевым исследованиям транспортной модели Севастополя, что позволит понять "где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить", и пообещал провести публичные слушания "как только генплан будет готов". Они прошли в течение месяца – с 11 января до 10 февраля 2024 года. Теперь документ рассматривает специальная комиссия в составе представителей исполнительной и законодательной власти, а также глав муниципалитетов. Итоговый документ после поправок будет вынесен на голосование.Развожаев ранее сообщал, что утвердить новый Генплан Севастополя, который разработали специалисты "Института Генплана Москвы", власти намерены к лету. Накануне, 19 февраля, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя рассказал, что севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, и численность населения все время растет. Он также отметил рост городской экономики за счет легализации туротрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяАктивными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, генплан севастополя, экономика, благоустройство, мнения, крым, вадим колесниченко, новости крыма