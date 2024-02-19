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Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе

Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе

Строительство объектов Нового Херсонеса идет очень активными темпами, часть объектов уже готовы, остальные на разных стадиях работ. Об этом рассказал губернатор РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T14:59

2024-02-19T14:59

2024-02-19T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Строительство объектов Нового Херсонеса идет очень активными темпами, часть объектов уже готовы, остальные на разных стадиях работ. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Театр и хореографическая академия, по его словам, уже почти готовы. Строительная готовность музея христианства превышает 60%.Также губернатор рассказал о реализации других инфраструктурных проектов, в частности 17% составляет готовность яхтенной марины, по Таврической набережной в Балаклаве ведется согласование архитектурного облика, некоторые нюансы требуют перепроэктирования.В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год. Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем Новый мужской монастырь появится в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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