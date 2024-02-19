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Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
Строительство объектов Нового Херсонеса идет очень активными темпами, часть объектов уже готовы, остальные на разных стадиях работ. Об этом рассказал губернатор РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T14:59
2024-02-19T14:59
2024-02-19T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Строительство объектов Нового Херсонеса идет очень активными темпами, часть объектов уже готовы, остальные на разных стадиях работ. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Театр и хореографическая академия, по его словам, уже почти готовы. Строительная готовность музея христианства превышает 60%.Также губернатор рассказал о реализации других инфраструктурных проектов, в частности 17% составляет готовность яхтенной марины, по Таврической набережной в Балаклаве ведется согласование архитектурного облика, некоторые нюансы требуют перепроэктирования.В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год. Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем Новый мужской монастырь появится в Севастополе
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михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, владимир путин (политик), херсонес, история, строительство
Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
Развожаев: строительство Нового Херсонеса идет очень активными темпами
14:59 19.02.2024 (обновлено: 15:01 19.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Строительство объектов Нового Херсонеса идет очень активными темпами, часть объектов уже готовы, остальные на разных стадиях работ. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Строительство идет очень активными темпами. И будем готовиться к открытию. Очень красивый объект. Это будет отдельный кластер. Запланировали там еще парк центральный городской – 15 га. Тоже сейчас его готовим, проектируем", – доложил Развожаев.
Театр и хореографическая академия, по его словам, уже почти готовы. Строительная готовность музея христианства превышает 60%.
Также губернатор рассказал о реализации других инфраструктурных проектов, в частности 17% составляет готовность яхтенной марины, по Таврической набережной в Балаклаве ведется согласование архитектурного облика, некоторые нюансы требуют перепроэктирования.
В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал
, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год.
Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.
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