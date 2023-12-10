https://crimea.ria.ru/20231210/masshtaby-grandiozny-kak-idet-stroitelstvo-parka-khersones-tavricheskiy-1133435498.html

Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"

Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"

Строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T14:08

2023-12-10T14:08

2023-12-10T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне ход строительства парка проинспектировали Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замминистра обороны Тимур Иванов.По его словам, "масштабы объекта грандиозны". Высота потолков в экспозиционных залах достигает 7,5 метров, также в здании предусмотрено семь балконов с оригинальной подсветкой, а на территории будет размещено шесть фонтанов.Губернатор отметил, что в настоящее время на 70 объектах трудятся свыше тысячи строителей. Продолжается строительство амфитеатра, музеев Византии и Христианства, музея Античности, мастерских, научно-образовательных и молодежных центров.Византийский город или Новый Херсонес возводится на территории между новой школой искусств и Владимирским собором Севастополя. Как сообщили в митрополии, это будет не только музей, но и Молодежный катехизический центр, и воскресная школа, где при помощи современных технологий будут знакомить с историей христианстваАвтором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периодаУдивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе

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