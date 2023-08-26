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5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе

5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе - РИА Новости Крым, 26.08.2023

5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе

По итогам работы археологов в южном пригороде Херсонеса Таврического музей-заповедник в Севастополе получит вдвое большее число артефактов, чем накопил за все... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T18:44

2023-08-26T18:44

2023-08-26T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. По итогам работы археологов в южном пригороде Херсонеса Таврического музей-заповедник в Севастополе получит вдвое большее число артефактов, чем накопил за все время своего существования. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры Сергей Соловьев.Площадь объекта культурного наследия "Южный пригород Херсонеса Таврического", где работали археологи с мая 2021 года, около 90 тысяч квадратных метров, говорит Соловьев. И сегодня почти вся эта территория исследована, за исключением тысячи квадратов – под коммуникации.Их итог – около 5 миллионов находок разных размеров и исторических периодов жизни древнего полиса, из которых почти 500 тысяч – так называемые индивидуальные. Это артефакты музейного значения, то есть имеющие экспозиционную ценность, рассказывает специалист.Порядка 30 тысяч таких предметов уже изучили эксперты, какие было нужно – отреставрировали и передали музею "Херсонес Таврический", сказал Соловьев. По словам археолога, сейчас основные работы сосредоточены на подготовке полевых отчетов со всеми данными и чертежами, на камеральной обработке находок, которые еще не успели изучить.Сам он в археологии уже больше 50 лет, в свою первую экспедицию отправился в 1971-м. Раскапывал трипольские поселения и неолитические памятники в Туркмении, участвовал в экспедиции на территории самого раннего греческого поселения на острове Березань, был и в окрестностях Германассы на Таманском полуострове, в шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге, многие годы работал на раскопках в турецком Милете и сирийской Пальмире, исследовал окрестности древней Акры и античного Нимфея в Крыму. И несмотря на все это работа в Севастополе оставила неизгладимые впечатления, говорит археолог.Помимо артефактов, непосредственно связанных с древним греческим полисом, существовавшим во времена античности, римского и византийского периода и даже средневековья, здесь обнаружены и более ранние находки, которые ученые относят к эпохе бронзы, 10-9 век до н.э. Возможно, это было небольшое поселение, связанное с кизил-кабинской культурой или еще чем-то, что еще предстоит установить, но это "самые древние тавры", отметил археолог. Поэтому то, что получит музей в Севастополе, уникально и по масштабам, и по содержанию, заключил Соловьев."Это еще надо все осмыслить. Но уже в самом первом приближении – памятник уникальный", – заключил эксперт.Его слова подтверждает сотрудник музея "Херсонес Таврический", заведующий отделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев. По его словам, новые фонды будут интересовать и туристов, и ученых, привлекая сюда людей отовсюду, что очень важно для развития.Он подчеркнул, что очень важно еще и все это сохранить. "Есть проблемы с площадями для хранения, но вопрос будет решен", – заверил он.В масштабном проекте приняли участие специалисты Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Институт археологии Крыма, музея-заповедника "Херсонес Таврический", СевГУ и Некоммерческого археологического общества "Наследие Кубани". Всего около 200 человек. К мероприятиям на объекте также привлекались рабочие, количество которых иногда доходило до 700 человек.Всего в Южном пригороде Херсонеса открыто порядка 2000 археологических объектов, среди которых погребения, хозяйственные сооружения, оборонительные конструкции, колодцы, цистерны, печи и многое другое. На этом месте военные строители возводят историко-археологический парк "Херсонес Таврический" по поручению президента Владимира Путина. Проект реализует фонд "Моя история" под эгидой Минкульта РФ и Патриаршего совета по культуре, при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.В марте Владимир Путин лично побывал на открытии Школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь", которые уже построены здесь.

https://crimea.ria.ru/20230825/antilopy-so-vremen-mamontov-i-drugie-otkrytiya-arkheozoologa-v-khersonese-1130933653.html

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Анна Петрова

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