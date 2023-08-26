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5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе
5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе - РИА Новости Крым, 26.08.2023
5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе
По итогам работы археологов в южном пригороде Херсонеса Таврического музей-заповедник в Севастополе получит вдвое большее число артефактов, чем накопил за все... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T18:44
2023-08-26T18:44
херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. По итогам работы археологов в южном пригороде Херсонеса Таврического музей-заповедник в Севастополе получит вдвое большее число артефактов, чем накопил за все время своего существования. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры Сергей Соловьев.Площадь объекта культурного наследия "Южный пригород Херсонеса Таврического", где работали археологи с мая 2021 года, около 90 тысяч квадратных метров, говорит Соловьев. И сегодня почти вся эта территория исследована, за исключением тысячи квадратов – под коммуникации.Их итог – около 5 миллионов находок разных размеров и исторических периодов жизни древнего полиса, из которых почти 500 тысяч – так называемые индивидуальные. Это артефакты музейного значения, то есть имеющие экспозиционную ценность, рассказывает специалист.Порядка 30 тысяч таких предметов уже изучили эксперты, какие было нужно – отреставрировали и передали музею "Херсонес Таврический", сказал Соловьев. По словам археолога, сейчас основные работы сосредоточены на подготовке полевых отчетов со всеми данными и чертежами, на камеральной обработке находок, которые еще не успели изучить.Сам он в археологии уже больше 50 лет, в свою первую экспедицию отправился в 1971-м. Раскапывал трипольские поселения и неолитические памятники в Туркмении, участвовал в экспедиции на территории самого раннего греческого поселения на острове Березань, был и в окрестностях Германассы на Таманском полуострове, в шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге, многие годы работал на раскопках в турецком Милете и сирийской Пальмире, исследовал окрестности древней Акры и античного Нимфея в Крыму. И несмотря на все это работа в Севастополе оставила неизгладимые впечатления, говорит археолог.Помимо артефактов, непосредственно связанных с древним греческим полисом, существовавшим во времена античности, римского и византийского периода и даже средневековья, здесь обнаружены и более ранние находки, которые ученые относят к эпохе бронзы, 10-9 век до н.э. Возможно, это было небольшое поселение, связанное с кизил-кабинской культурой или еще чем-то, что еще предстоит установить, но это "самые древние тавры", отметил археолог. Поэтому то, что получит музей в Севастополе, уникально и по масштабам, и по содержанию, заключил Соловьев."Это еще надо все осмыслить. Но уже в самом первом приближении – памятник уникальный", – заключил эксперт.Его слова подтверждает сотрудник музея "Херсонес Таврический", заведующий отделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев. По его словам, новые фонды будут интересовать и туристов, и ученых, привлекая сюда людей отовсюду, что очень важно для развития.Он подчеркнул, что очень важно еще и все это сохранить. "Есть проблемы с площадями для хранения, но вопрос будет решен", – заверил он.В масштабном проекте приняли участие специалисты Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Институт археологии Крыма, музея-заповедника "Херсонес Таврический", СевГУ и Некоммерческого археологического общества "Наследие Кубани". Всего около 200 человек. К мероприятиям на объекте также привлекались рабочие, количество которых иногда доходило до 700 человек.Всего в Южном пригороде Херсонеса открыто порядка 2000 археологических объектов, среди которых погребения, хозяйственные сооружения, оборонительные конструкции, колодцы, цистерны, печи и многое другое. На этом месте военные строители возводят историко-археологический парк "Херсонес Таврический" по поручению президента Владимира Путина. Проект реализует фонд "Моя история" под эгидой Минкульта РФ и Патриаршего совета по культуре, при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.В марте Владимир Путин лично побывал на открытии Школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь", которые уже построены здесь.
https://crimea.ria.ru/20230825/antilopy-so-vremen-mamontov-i-drugie-otkrytiya-arkheozoologa-v-khersonese-1130933653.html
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Анна Петрова
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5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе

В Херсонесе завершилась археологическая экспедиция: итоги

18:44 26.08.2023
 
© Фото из архива Сергея СоловьеваРаскопки Южного пригорода Херсонеса
Раскопки Южного пригорода Херсонеса
© Фото из архива Сергея Соловьева
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. По итогам работы археологов в южном пригороде Херсонеса Таврического музей-заповедник в Севастополе получит вдвое большее число артефактов, чем накопил за все время своего существования. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры Сергей Соловьев.

Площадь объекта культурного наследия "Южный пригород Херсонеса Таврического", где работали археологи с мая 2021 года, около 90 тысяч квадратных метров, говорит Соловьев. И сегодня почти вся эта территория исследована, за исключением тысячи квадратов – под коммуникации.

"Сейчас мы согласовываем с военными строителями те участки, на которых будем еще работать. Но по сравнению с тем, что уже сделано, это просто мизер. Поэтому мы можем говорить, что полевые работы завершены", – отметил археолог.

Их итог – около 5 миллионов находок разных размеров и исторических периодов жизни древнего полиса, из которых почти 500 тысяч – так называемые индивидуальные. Это артефакты музейного значения, то есть имеющие экспозиционную ценность, рассказывает специалист.
Порядка 30 тысяч таких предметов уже изучили эксперты, какие было нужно – отреставрировали и передали музею "Херсонес Таврический", сказал Соловьев.

"Все фонды музея – это порядка 220 тысяч находок. А мы им даем в два раза больше, чем у них уже хранится за все годы. Все без исключения получит только этот музей. Массив огромный. И процесс передачи музею будет очень длительный. Ну, за год мы надеемся все это завершить", – подчеркнул он.

По словам археолога, сейчас основные работы сосредоточены на подготовке полевых отчетов со всеми данными и чертежами, на камеральной обработке находок, которые еще не успели изучить.

"Теперь специалисты будут заниматься только этим. Раньше, например, за день им с некоторых участков привозили по 100-200 мешков керамики", – заметил Соловьев.

Сам он в археологии уже больше 50 лет, в свою первую экспедицию отправился в 1971-м. Раскапывал трипольские поселения и неолитические памятники в Туркмении, участвовал в экспедиции на территории самого раннего греческого поселения на острове Березань, был и в окрестностях Германассы на Таманском полуострове, в шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге, многие годы работал на раскопках в турецком Милете и сирийской Пальмире, исследовал окрестности древней Акры и античного Нимфея в Крыму. И несмотря на все это работа в Севастополе оставила неизгладимые впечатления, говорит археолог.

"Меня потрясли уникальные монументальные погребальные сооружения, которые я видел в книжках, – признался Соловьев. – Сами сооружения известны по археологии Греции, юга Италии. Но они не с территории Северного Причерноморья. Здесь мы ничего подобного еще не встречали. А, оказывается, и у нас они тоже есть и сохранились".

Помимо артефактов, непосредственно связанных с древним греческим полисом, существовавшим во времена античности, римского и византийского периода и даже средневековья, здесь обнаружены и более ранние находки, которые ученые относят к эпохе бронзы, 10-9 век до н.э. Возможно, это было небольшое поселение, связанное с кизил-кабинской культурой или еще чем-то, что еще предстоит установить, но это "самые древние тавры", отметил археолог.
Поэтому то, что получит музей в Севастополе, уникально и по масштабам, и по содержанию, заключил Соловьев.
"Это еще надо все осмыслить. Но уже в самом первом приближении – памятник уникальный", – заключил эксперт.
Его слова подтверждает сотрудник музея "Херсонес Таврический", заведующий отделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев. По его словам, новые фонды будут интересовать и туристов, и ученых, привлекая сюда людей отовсюду, что очень важно для развития.

"Важно, что все вещи, найденные здесь, остаются в Херсонесе. Их нам еще предстоит долгое время изучать. Даже посмотреть все – отдельная задача. Изучение находок в нашем музее привлечет самых разных исследователей. На основе этого будет долгое время строиться и выставочная деятельность, и научная", – сказал Костромичев.

Он подчеркнул, что очень важно еще и все это сохранить. "Есть проблемы с площадями для хранения, но вопрос будет решен", – заверил он.
В масштабном проекте приняли участие специалисты Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Институт археологии Крыма, музея-заповедника "Херсонес Таврический", СевГУ и Некоммерческого археологического общества "Наследие Кубани". Всего около 200 человек. К мероприятиям на объекте также привлекались рабочие, количество которых иногда доходило до 700 человек.
Всего в Южном пригороде Херсонеса открыто порядка 2000 археологических объектов, среди которых погребения, хозяйственные сооружения, оборонительные конструкции, колодцы, цистерны, печи и многое другое.
На этом месте военные строители возводят историко-археологический парк "Херсонес Таврический" по поручению президента Владимира Путина. Проект реализует фонд "Моя история" под эгидой Минкульта РФ и Патриаршего совета по культуре, при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.
В марте Владимир Путин лично побывал на открытии Школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь", которые уже построены здесь.
Заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Алексей Каспаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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