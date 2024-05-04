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В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
Первые два ветерана Великой Отечественной войны в Севастополе получили медали к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города-героя и Крыма. Об РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T20:55
2024-05-04T20:55
2024-05-04T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Первые два ветерана Великой Отечественной войны в Севастополе получили медали к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города-героя и Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что сегодня в Севастополе проживает всего два ветерана, награжденных медалью "За оборону Севастополя" — Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина. Развожаев рассказал историю каждой из женщин. Война встретила Александру Портную в Севастополе совсем юной спустя шесть дней после переезда. Девушка рыла окопы, строила ДЗОТы и ДОТы, а затем была эвакуирована на Кавказ. Но после вернулась восстанавливать разрушенный город. Сейчас ей уже 101 год. Валентина Сергушкина, по словам губернатора, встретила войну в Севастополе 15-летней школьницей.Губернатор добавил, что передал ветеранам медали от главы Крыма Сергея Аксенова."Вручил ветеранам памятную медаль "80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков" по просьбе моего коллеги, главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Память о Великой Отечественной войне, об освобождении Севастополя, о Крымской наступательной операции — это то, что объединяет нас всех", - заключил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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севастополь, награды, общество, ветераны, михаил развожаев, сергей аксенов, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма
В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
Ветеранам вручили первые медали к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя
20:55 04.05.2024 (обновлено: 20:56 04.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым.
Первые два ветерана Великой Отечественной войны в Севастополе получили медали к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города-героя и Крыма. Об этом сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что сегодня в Севастополе проживает всего два ветерана, награжденных медалью "За оборону Севастополя" — Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина.
Развожаев рассказал историю каждой из женщин. Война встретила Александру Портную в Севастополе совсем юной спустя шесть дней после переезда. Девушка рыла окопы, строила ДЗОТы и ДОТы, а затем была эвакуирована на Кавказ. Но после вернулась восстанавливать разрушенный город. Сейчас ей уже 101 год.
"Это человек-легенда. 6 мая во всех школах страны пройдет урок "Разговоры о важном", посвященный Дню Победы и 80-й годовщине освобождения Севастополя, и Александра Ивановна будет главным героем: о ней сняли ролик, который покажут миллионам детей", - написал Развожаев в своем Telegram.
Валентина Сергушкина, по словам губернатора, встретила войну в Севастополе 15-летней школьницей.
"Во время войны помогала в военном госпитале, в том числе — в Инкерманских штольнях. Когда госпиталь бомбили, она была ранена и потеряла ногу. Затем, как и Александра Ивановна, была эвакуирована. Вернулась в Севастополь в 1946 году, долгое время работала в воинских частях Черноморского флота". - отметил он.
Губернатор добавил, что передал ветеранам медали от главы Крыма Сергея Аксенова.
"Вручил ветеранам памятную медаль "80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков" по просьбе моего коллеги, главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Память о Великой Отечественной войне, об освобождении Севастополя, о Крымской наступательной операции — это то, что объединяет нас всех", - заключил Развожаев.