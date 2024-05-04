https://crimea.ria.ru/20240504/v-sevastopole-vruchili-pervye-medali-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-poluostrova-1137054575.html

В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова

В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова

Первые два ветерана Великой Отечественной войны в Севастополе получили медали к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города-героя и Крыма. Об РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T20:55

2024-05-04T20:55

2024-05-04T20:56

80 лет освобождения крыма

севастополь

награды

общество

ветераны

михаил развожаев

сергей аксенов

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Первые два ветерана Великой Отечественной войны в Севастополе получили медали к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города-героя и Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что сегодня в Севастополе проживает всего два ветерана, награжденных медалью "За оборону Севастополя" — Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина. Развожаев рассказал историю каждой из женщин. Война встретила Александру Портную в Севастополе совсем юной спустя шесть дней после переезда. Девушка рыла окопы, строила ДЗОТы и ДОТы, а затем была эвакуирована на Кавказ. Но после вернулась восстанавливать разрушенный город. Сейчас ей уже 101 год. Валентина Сергушкина, по словам губернатора, встретила войну в Севастополе 15-летней школьницей.Губернатор добавил, что передал ветеранам медали от главы Крыма Сергея Аксенова."Вручил ветеранам памятную медаль "80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков" по просьбе моего коллеги, главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Память о Великой Отечественной войне, об освобождении Севастополя, о Крымской наступательной операции — это то, что объединяет нас всех", - заключил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

севастополь

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севастополь, награды, общество, ветераны, михаил развожаев, сергей аксенов, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма