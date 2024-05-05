https://crimea.ria.ru/20240505/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-paskhu-1137056302.html

Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху

Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху

В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T00:01

2024-05-05T00:01

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крым

крымский гидрометцентр

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симферополь

севастополь

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алушта

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...11, днем потеплеет до +19 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240504/v-krasnodarskom-krae-na-paskhu-ozhidayutsya-zamorozki-1137046457.html

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2024

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