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Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 05.05.2024
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...11, днем потеплеет до +19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240504/v-krasnodarskom-krae-na-paskhu-ozhidayutsya-zamorozki-1137046457.html
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Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху

В воскресенье в Крыму будет ветрено и до 19 градусов тепла

00:01 05.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПасха утро куличи свечи руки
Пасха утро куличи свечи руки - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +11, днем +14…19, в горах +7…12", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...11, днем потеплеет до +19 градусов.
Иней - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Вчера, 13:54
В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
23:39Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:57Главное за день: 4 мая
21:38Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
21:29Пожар на складе под Симферополем ликвидирован
21:13Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
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19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
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