https://crimea.ria.ru/20240505/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-paskhu-1137056302.html
Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T00:01
2024-05-05T00:01
2024-05-05T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/76/1118187643_0:310:720:715_1920x0_80_0_0_63730df500310dacaab25d8081975344.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...11, днем потеплеет до +19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240504/v-krasnodarskom-krae-na-paskhu-ozhidayutsya-zamorozki-1137046457.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/76/1118187643_0:242:720:782_1920x0_80_0_0_5e751308c4c4320b37ff610c39a5a3d8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
В воскресенье в Крыму будет ветрено и до 19 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет малоолачно и сухо, рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +11, днем +14…19, в горах +7…12", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...11, днем потеплеет до +19 градусов.