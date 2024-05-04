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Главное за день: 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Главное за день: 4 мая
Главное за день: 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Главное за день: 4 мая
Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. ЧП в Белгороде. В России объявлены в розыск действующий президент Украины Зеленский, бывший... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T21:57
2024-05-04T21:57
крым
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. ЧП в Белгороде. В России объявлены в розыск действующий президент Украины Зеленский, бывший президент Порошенко и другие должностные лица страны. Серия мощных взрывов разрушила критические объекты в украинских городах. В детском саду Севастополя воспитательница ударила ребенка. На складе под Симферополем произошел пожар. Патриарх Всея Руси Кирилл поздравил верующих с Пасхой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMSУтром в субботу киевский режим в очередной раз атаковал Крым с помощью западного оружия. Четыре ракеты американского производства ATACMS были сбиты российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны.ЧП в Белгороде: пострадали пять человекПять человек ранены в результате взрыва в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, среди пострадавших три женщины и двое мужчин с серьезными травмами. В городе повреждены 30 частных жилых дома и 10 машин.Зеленский и Порошенко объявлены в розыск в РФВ России объявили в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского, бывшего лидера страны Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Михаила Коваля и действующего командующего сухопутными восками ВСУ Александра Павлюка. Данные об этом появились в базе МВД РФ. При этом статьи, по которым на перечисленных лиц возбуждены уголовные дела, не называются.25 высокоточных ударов по объектам на УкраинеЗа неделю армия России нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, сообщили в МинобороныРоссийские ПВО за этот период сбили почти 40 тактических ракет, авиабомб и реактивных снарядов, поставленных Западом. Кроме того, был уничтожен эшелон с вооружением производства стран НАТО. В зоне специальной военной операции уничтожили более 6,5 тысяч украинских боевиков и пять полевых складов с боеприпасами.Взрывы в городах УкраиныНочью с пятницы на субботу в нескольких украинских городах звучали взрывы и четырежды - сигнал ракетной тревоги. В Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры, в Харькове полыхают пожары. В течение дня воздушная тревога прозвучала почти во всех областях Украины. В Харькове после "прилета" произошел масштабный пожар на территории предприятия в промышленной зоне. Взрывы во второй половине дня зафиксированы также в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенкаВ следственном комитете и прокуратуре Севастополя начались проверки по факту насилия над ребенком в детском саду Севастополя. Предварительно установлено, что сотрудница учреждения ударила по лицу ребенка, женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Отмечается, что видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.Под Симферополем загорелся складПожар в селе Белоглинка под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона. Полностью пожар ликвидирован в 21:22.Патриарх Кирилл поздравил верующих с ПасхойСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах.
https://crimea.ria.ru/20240504/v-sevastopole-vruchili-pervye-medali-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-poluostrova-1137054575.html
https://crimea.ria.ru/20240504/godnyy-zakon-na-ukraine-otmenili-ogranicheniya-dlya-sluzhby-1137050515.html
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Главное за день: 4 мая

Главные события и заявления субботы, 4 мая

21:57 04.05.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на складе в Белоглинке под Симферополем
Пожар на складе в Белоглинке под Симферополем
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. ЧП в Белгороде. В России объявлены в розыск действующий президент Украины Зеленский, бывший президент Порошенко и другие должностные лица страны. Серия мощных взрывов разрушила критические объекты в украинских городах. В детском саду Севастополя воспитательница ударила ребенка. На складе под Симферополем произошел пожар. Патриарх Всея Руси Кирилл поздравил верующих с Пасхой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

Утром в субботу киевский режим в очередной раз атаковал Крым с помощью западного оружия. Четыре ракеты американского производства ATACMS были сбиты российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны.

ЧП в Белгороде: пострадали пять человек

Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, среди пострадавших три женщины и двое мужчин с серьезными травмами. В городе повреждены 30 частных жилых дома и 10 машин.
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20:5580 лет освобождения Крыма
В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова

Зеленский и Порошенко объявлены в розыск в РФ

В России объявили в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского, бывшего лидера страны Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Михаила Коваля и действующего командующего сухопутными восками ВСУ Александра Павлюка. Данные об этом появились в базе МВД РФ. При этом статьи, по которым на перечисленных лиц возбуждены уголовные дела, не называются.

25 высокоточных ударов по объектам на Украине

За неделю армия России нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны
Российские ПВО за этот период сбили почти 40 тактических ракет, авиабомб и реактивных снарядов, поставленных Западом. Кроме того, был уничтожен эшелон с вооружением производства стран НАТО. В зоне специальной военной операции уничтожили более 6,5 тысяч украинских боевиков и пять полевых складов с боеприпасами.
Полиция украинского города Черновцы раздает повестки
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"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы

Взрывы в городах Украины

Ночью с пятницы на субботу в нескольких украинских городах звучали взрывы и четырежды - сигнал ракетной тревоги. В Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры, в Харькове полыхают пожары.
В течение дня воздушная тревога прозвучала почти во всех областях Украины. В Харькове после "прилета" произошел масштабный пожар на территории предприятия в промышленной зоне. Взрывы во второй половине дня зафиксированы также в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка

В следственном комитете и прокуратуре Севастополя начались проверки по факту насилия над ребенком в детском саду Севастополя. Предварительно установлено, что сотрудница учреждения ударила по лицу ребенка, женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Отмечается, что видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.
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Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе

Под Симферополем загорелся склад

Пожар в селе Белоглинка под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона. Полностью пожар ликвидирован в 21:22.

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах.
 
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21:57Главное за день: 4 мая
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21:29Пожар на складе под Симферополем ликвидирован
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20:55В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
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20:13Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
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