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"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой
"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости Крым, 04.05.2024
"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул,... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T10:52
2024-05-04T10:52
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах. Полный текст послания опубликован на официальном сайте патриархии."Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершенного Христом Искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечности мучений для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле. Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует: Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад", - сказано в послании.Патриарх напомнил о значении праздника для верующих: воскрешение Христа символизирует освобождение от смерти и подает надежду на спасение."Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль — в радость, обреченность — в надежду. &lt;…&gt; Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться", - отметил патриарх.Глава Русской православной церкви пожелал верующим отметить Пасху "чистотой жизни, благонравием и добрыми делами".В Симферополь 6 мая прибудет частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова. Встреча святыни запланирована на 15:00 в соборе Александра Невского.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Благодатный огонь прибудет в КрымКакая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОСРоссияне рассказали о своем отношении к Пасхе
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, пасха, православие, религия, праздники и памятные даты, общество, рпц (русская православная церковь), новости
"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова

10:52 04.05.2024
 
© РИА НовостиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах. Полный текст послания опубликован на официальном сайте патриархии.
"Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершенного Христом Искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечности мучений для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле. Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует: Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад", - сказано в послании.
Патриарх напомнил о значении праздника для верующих: воскрешение Христа символизирует освобождение от смерти и подает надежду на спасение.
"Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль — в радость, обреченность — в надежду. <…> Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться", - отметил патриарх.
Глава Русской православной церкви пожелал верующим отметить Пасху "чистотой жизни, благонравием и добрыми делами".
"Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победившем грех, смерть и всякую неправду".
В Симферополь 6 мая прибудет частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова. Встреча святыни запланирована на 15:00 в соборе Александра Невского.
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияПасхаПравославиеРелигияПраздники и памятные датыОбществоРПЦ (Русская православная церковь)Новости
 
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