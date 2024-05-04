https://crimea.ria.ru/20240504/stradaniya-i-zlo-ne-odoleyut-nas-patriarkh-pozdravil-veruyuschikh-s-paskhoy-1137041627.html

"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой

"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости Крым, 04.05.2024

"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул,... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T10:52

2024-05-04T10:52

2024-05-04T10:52

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах. Полный текст послания опубликован на официальном сайте патриархии."Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершенного Христом Искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечности мучений для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле. Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует: Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад", - сказано в послании.Патриарх напомнил о значении праздника для верующих: воскрешение Христа символизирует освобождение от смерти и подает надежду на спасение."Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль — в радость, обреченность — в надежду. <…> Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться", - отметил патриарх.Глава Русской православной церкви пожелал верующим отметить Пасху "чистотой жизни, благонравием и добрыми делами".В Симферополь 6 мая прибудет частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова. Встреча святыни запланирована на 15:00 в соборе Александра Невского.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Благодатный огонь прибудет в КрымКакая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОСРоссияне рассказали о своем отношении к Пасхе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, пасха, православие, религия, праздники и памятные даты, общество, рпц (русская православная церковь), новости