https://crimea.ria.ru/20240502/rossiyane-rasskazali-o-svoem-otnoshenii-k-paskhe-1136982895.html

Россияне рассказали о своем отношении к Пасхе

Россияне рассказали о своем отношении к Пасхе - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Россияне рассказали о своем отношении к Пасхе

С 2006 года Пасха входит в тройку наиболее важных праздников, "проигрывая" только Дню Победы и Новому году. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T11:37

2024-05-02T11:37

2024-05-02T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. С 2006 года Пасха входит в тройку наиболее важных праздников, "проигрывая" только Дню Победы и Новому году. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно опросу, 29% россиян называют Пасху в числе важнейших для них праздников. Чаще называют только День Победы (61%) и Новый год (58%), на четвертом месте (24%) - Международный женский день.Если для представителей старшего поколения (до 1947 года) Пасха является вторым по значимости праздником (это отметили 46% респондентов), то для двух младших поколений — шестым и четвертым соответственно. В ответах россиян на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху, лидирует правильный вариант — воскресение Иисуса Христа (42%). Еще 6% назвали ее великим христианским праздником, а 5% опрошенных перепутали Пасху с Рождеством. Затруднился с ответом каждый третий.Две трети опрошенных россиян относятся к Пасхе как к традиции (67%), для каждого восьмого это священный обряд (12%), для каждого десятого — приятные приготовления к светлому празднику (10%).В этом году Воскресение Христово планируют отмечать 85% россиян. Из наиболее распространенных праздничных традиций - приготовление пасхальных блюд (55%), посещение/приглашение гостей (36%), освящение угощений в церкви (20%) и поездки на кладбище (18%).В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он проводился методом телефонного интервью.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильный кулич к ПасхеКак празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолентаНа "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, религия, традиции, россия, вциом, опрос, общество, новости