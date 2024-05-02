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Когда Благодатный огонь прибудет в Крым
Когда Благодатный огонь прибудет в Крым - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Когда Благодатный огонь прибудет в Крым
Частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова прибудет в Симферополь 6 мая. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель отдела... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T15:13
2024-05-02T15:13
2024-05-02T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова прибудет в Симферополь 6 мая. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель отдела пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии – протоиерей Владимир Кашлюк.Ранее в Фонде Андрея Первозванного сообщили, что Благодатный огонь доставят в Москву в субботу, 4 мая.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встречают 5 мая). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак выбрать правильный кулич к ПасхеКакая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
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Когда Благодатный огонь прибудет в Крым
Благодатный огонь прибудет в собор Александра Невского в Симферополе 6 мая