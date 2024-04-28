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Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС

Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС

Грядущая неделя отметится в Крыму разной погодой, в частности 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 числа - солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T18:18

2024-04-28T18:18

2024-04-28T18:18

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Грядущая неделя отметится в Крыму разной погодой, в частности 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 числа - солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду, 1 мая, погоду испортит очередной циклонический вихрь, прольются ливневые дожди, ночью +10…15, днем+15…20. В четверг - небольшие скоротечные дожди, ночью +7…12, днем +16…21. Далее инициативу начнет перехватывать очаг высокого атмосферного давления, погода возьмет курс на улучшение: в пятницу, субботу и воскресенье ожидается солнечная погода с ночными температурами в среднем от + 7 до +12, дневными от +19 до +24 градусов.В целом, по прогнозу Тишковца, май будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, с переизбытком осадков на 20-40% в отдельных районах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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