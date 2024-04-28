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Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
Грядущая неделя отметится в Крыму разной погодой, в частности 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 числа - солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T18:18
2024-04-28T18:18
2024-04-28T18:18
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Грядущая неделя отметится в Крыму разной погодой, в частности 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 числа - солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду, 1 мая, погоду испортит очередной циклонический вихрь, прольются ливневые дожди, ночью +10…15, днем+15…20. В четверг - небольшие скоротечные дожди, ночью +7…12, днем +16…21. Далее инициативу начнет перехватывать очаг высокого атмосферного давления, погода возьмет курс на улучшение: в пятницу, субботу и воскресенье ожидается солнечная погода с ночными температурами в среднем от + 7 до +12, дневными от +19 до +24 градусов.В целом, по прогнозу Тишковца, май будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, с переизбытком осадков на 20-40% в отдельных районах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
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погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, погода
Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Грядущая неделя отметится в Крыму разной погодой, в частности 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 числа - солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник, 29 апреля, ночью, эхом уходящего тыла циклона кое-где отзовутся скоротечные дожди, +10…15, днем антициклон очистит небо от облачности, без осадков, северный ветер 4-9 м/с, потеплеет до +18…23 градусов. Во вторник также солнечно, без осадков, +9…14 ночью, +16…21 днем", - прогнозирует специалист.
В среду, 1 мая, погоду испортит очередной циклонический вихрь, прольются ливневые дожди, ночью +10…15, днем+15…20. В четверг - небольшие скоротечные дожди, ночью +7…12, днем +16…21. Далее инициативу начнет перехватывать очаг высокого атмосферного давления, погода возьмет курс на улучшение: в пятницу, субботу и воскресенье ожидается солнечная погода с ночными температурами в среднем от + 7 до +12, дневными от +19 до +24 градусов.
В целом, по прогнозу Тишковца, май будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, с переизбытком осадков на 20-40% в отдельных районах полуострова.
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