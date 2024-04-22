https://crimea.ria.ru/20240422/bezopasnye-morskie-progulki-v-krymu-na-chto-obratit-vnimanie-1136612821.html

Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T07:41

2024-04-22T07:41

2024-04-22T07:41

безопасность

радио "спутник в крыму"

крым

туризм в крыму

туризм

морской транспорт

гу мчс рф по республике крым

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

совет эксперта

александр зраенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка МЧС России по РК Александр Зраенко в эфире радио "Спутник в Крыму" объяснил, как жителям и гостям полуострова обезопасить себя во время морских прогулок.Он поясняет, что некоммерческие суда регистрирует ГИМС МЧС России, и они не могут предоставлять платные услуги, а коммерческие - Министерство транспорта РФ. "Если судно зарегистрировано ГИМС МЧС России, значит оно не коммерческое, и заниматься платным катанием людей не может", - уточняет специалист.Такое же правило распространяется и на судоводительское удостоверение, которое дает право управления маломерным судном.В прошлом году из-за нарушений, в том числе правил навигации, а также отсутствия удостоверения на право управления судном, произошел максимальный рост происшествий на воде за пять лет.Зраенко отметил, что сейчас в Госдуме РФ во втором чтении рассматривается федеральный закон о безопасности людей на водных объектах, который предлагает передать контроль за коммерческими и некоммерческими судами ГИМС МЧС России."Сейчас у нас есть ряд административных процедур, которые возможно применять в отношении нерадивых судоводителей. Начиная от административного предупреждения, заканчивая штрафами от 20-30 тысяч, вплоть до ареста в соответствии с санкциями судов", - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхТравматолог назвал главные летние опасности в КрымуБезопасность на воде. Что нужно знать и как избежать трагедии?

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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