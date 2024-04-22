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Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T07:41
2024-04-22T07:41
безопасность
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
туризм
морской транспорт
гу мчс рф по республике крым
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
совет эксперта
александр зраенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка МЧС России по РК Александр Зраенко в эфире радио "Спутник в Крыму" объяснил, как жителям и гостям полуострова обезопасить себя во время морских прогулок.Он поясняет, что некоммерческие суда регистрирует ГИМС МЧС России, и они не могут предоставлять платные услуги, а коммерческие - Министерство транспорта РФ. "Если судно зарегистрировано ГИМС МЧС России, значит оно не коммерческое, и заниматься платным катанием людей не может", - уточняет специалист.Такое же правило распространяется и на судоводительское удостоверение, которое дает право управления маломерным судном.В прошлом году из-за нарушений, в том числе правил навигации, а также отсутствия удостоверения на право управления судном, произошел максимальный рост происшествий на воде за пять лет.Зраенко отметил, что сейчас в Госдуме РФ во втором чтении рассматривается федеральный закон о безопасности людей на водных объектах, который предлагает передать контроль за коммерческими и некоммерческими судами ГИМС МЧС России."Сейчас у нас есть ряд административных процедур, которые возможно применять в отношении нерадивых судоводителей. Начиная от административного предупреждения, заканчивая штрафами от 20-30 тысяч, вплоть до ареста в соответствии с санкциями судов", - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхТравматолог назвал главные летние опасности в КрымуБезопасность на воде. Что нужно знать и как избежать трагедии?
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безопасность, крым, туризм в крыму, туризм, морской транспорт, гу мчс рф по республике крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), совет эксперта, александр зраенко
Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

Перед морской прогулкой надо проверить лицензию и удостоверение водителя катера - МЧС

07:41 22.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорская прогулка в Крыму
Морская прогулка в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка МЧС России по РК Александр Зраенко в эфире радио "Спутник в Крыму" объяснил, как жителям и гостям полуострова обезопасить себя во время морских прогулок.
"Любой получатель услуги может попросить посмотреть лицензию на осуществление той или иной деятельности. Суда, которые зарегистрированы под коммерческую и некоммерческую деятельность, имеют разные органы регистрации", - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.
Он поясняет, что некоммерческие суда регистрирует ГИМС МЧС России, и они не могут предоставлять платные услуги, а коммерческие - Министерство транспорта РФ.
"Если судно зарегистрировано ГИМС МЧС России, значит оно не коммерческое, и заниматься платным катанием людей не может", - уточняет специалист.
Такое же правило распространяется и на судоводительское удостоверение, которое дает право управления маломерным судном.
В прошлом году из-за нарушений, в том числе правил навигации, а также отсутствия удостоверения на право управления судном, произошел максимальный рост происшествий на воде за пять лет.
"Было шесть аварий, две с летальным исходом. Во всех случаях виноваты судоводители. По всем авариям были возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Виновные будут наказаны", - подчеркнул специалист.
Зраенко отметил, что сейчас в Госдуме РФ во втором чтении рассматривается федеральный закон о безопасности людей на водных объектах, который предлагает передать контроль за коммерческими и некоммерческими судами ГИМС МЧС России.
"Сейчас у нас есть ряд административных процедур, которые возможно применять в отношении нерадивых судоводителей. Начиная от административного предупреждения, заканчивая штрафами от 20-30 тысяч, вплоть до ареста в соответствии с санкциями судов", - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.
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Радио "Спутник в Крыму"БезопасностьКрымТуризм в КрымуТуризмМорской транспортГУ МЧС РФ по Республике КрымГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)Совет экспертаАлександр Зраенко
 
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