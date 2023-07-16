Рейтинг@Mail.ru
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230716/travmatolog-nazval-glavnye-letnie-opasnosti-v-krymu-1129990253.html
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T08:54
2023-07-16T08:54
здоровье
крым
совет эксперта
безопасность
отдых
детский отдых
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451731_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c5cedbb612e71363f1483ed29ef469eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха перечислил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач.Берегитесь солнцаПо словам эксперта, самые распространенные летние проблемы - солнечные удары, тепловые травмы и внешние ожоги. Он рекомендовал внимательно следить за временем пребывания на пляже."Наиболее комфортное время посещения: утром с 8 до 11 часов, либо после трех часов дня, когда солнечные лучи не такие активные. В обеденное время находиться на море нежелательно. Следует меньше бывать на солнце и людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим гипертоническую болезнь", – цитирует заведующего кафедрой травматологии и ортопедии пресс-служба университета.Опасность на водеВ особую группу риска, по словам доктора, попадают любители нырять с бун или валунов, поскольку такой вид развлечений может привести к травмам шейного отдела позвоночника, так называемый "перелом ныряльщика". "Это часто приводит и к повреждению спинного мозга", - предупреждает специалист.Также он не советует купаться в штормовую погоду, поскольку волны и ветер способны унести в море даже самого сильного пловца. Он настоятельно рекомендует избегать необорудованных пляжей, где под водой могут оказаться сваи, камни или штыри.Горные прогулки"Кроме морского отдыха, Крым славится и различными туристическими маршрутами в горнолестной местности. Путешественникам важно учитывать быстроменяющиеся погодные условия в горах и одеваться по погоде", - продолжил эксперт.В особенности это касается плато Ай-Петри, где неподготовленный турист может столкнуться с переохлаждением. Также следует детально изучить туристический маршрут, а перед выходом зарегистрировать группу в МЧС, подобрать комфортную обувь и грамотно рассчитывать свои силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
https://crimea.ria.ru/20230709/v-feodosii-otdykhayuschikh-uneslo-v-more-na-doske-1129910061.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451731_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ad526ca57bd71065c736e50e9e2f2927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, крым, совет эксперта, безопасность, отдых, детский отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, общество, кфу (крымский федеральный университет)
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму

Доктор Ткач перечислил самые распространенные летние травмы

08:54 16.07.2023
 
© РИА Новости КрымКаяк
Каяк - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха перечислил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач.

Берегитесь солнца

По словам эксперта, самые распространенные летние проблемы - солнечные удары, тепловые травмы и внешние ожоги. Он рекомендовал внимательно следить за временем пребывания на пляже.
"Наиболее комфортное время посещения: утром с 8 до 11 часов, либо после трех часов дня, когда солнечные лучи не такие активные. В обеденное время находиться на море нежелательно. Следует меньше бывать на солнце и людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим гипертоническую болезнь", – цитирует заведующего кафедрой травматологии и ортопедии пресс-служба университета.

Опасность на воде

В особую группу риска, по словам доктора, попадают любители нырять с бун или валунов, поскольку такой вид развлечений может привести к травмам шейного отдела позвоночника, так называемый "перелом ныряльщика".
"Это часто приводит и к повреждению спинного мозга", - предупреждает специалист.
Также он не советует купаться в штормовую погоду, поскольку волны и ветер способны унести в море даже самого сильного пловца. Он настоятельно рекомендует избегать необорудованных пляжей, где под водой могут оказаться сваи, камни или штыри.
"Следует также помнить, что использование на морском отдыхе катамаранов, надувных лодок с мотором и других плавсредств возможно только на расстоянии пятисот метров от берега, чтобы избежать рисков травмирования купающихся", - напомнил Ткач.
Шторм на Черном море у поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
9 июля, 13:41
В Феодосии отдыхающих унесло в море на доске

Горные прогулки

"Кроме морского отдыха, Крым славится и различными туристическими маршрутами в горнолестной местности. Путешественникам важно учитывать быстроменяющиеся погодные условия в горах и одеваться по погоде", - продолжил эксперт.
В особенности это касается плато Ай-Петри, где неподготовленный турист может столкнуться с переохлаждением. Также следует детально изучить туристический маршрут, а перед выходом зарегистрировать группу в МЧС, подобрать комфортную обувь и грамотно рассчитывать свои силы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности
Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
 
ЗдоровьеКрымСовет экспертаБезопасностьОтдыхДетский отдыхОтдых в КрымуТуризмТуризм в КрымуОбществоКФУ (Крымский федеральный университет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
08:26Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
08:01Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
07:12Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
05:56Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
00:01Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
21:13Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: выросла очередь со стороны Тамани
21:03В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
20:49Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
20:36Главные события и заявления дня: 15 июля
20:07Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси
19:37В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
19:33Над Белгородом сработала ПВО
19:19Семь фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
19:06Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
18:41Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
18:19Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели
17:58Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию
17:44Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
Лента новостейМолния