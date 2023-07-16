https://crimea.ria.ru/20230716/travmatolog-nazval-glavnye-letnie-opasnosti-v-krymu-1129990253.html
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T08:54
2023-07-16T08:54
2023-07-16T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха перечислил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач.Берегитесь солнцаПо словам эксперта, самые распространенные летние проблемы - солнечные удары, тепловые травмы и внешние ожоги. Он рекомендовал внимательно следить за временем пребывания на пляже."Наиболее комфортное время посещения: утром с 8 до 11 часов, либо после трех часов дня, когда солнечные лучи не такие активные. В обеденное время находиться на море нежелательно. Следует меньше бывать на солнце и людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим гипертоническую болезнь", – цитирует заведующего кафедрой травматологии и ортопедии пресс-служба университета.Опасность на водеВ особую группу риска, по словам доктора, попадают любители нырять с бун или валунов, поскольку такой вид развлечений может привести к травмам шейного отдела позвоночника, так называемый "перелом ныряльщика". "Это часто приводит и к повреждению спинного мозга", - предупреждает специалист.Также он не советует купаться в штормовую погоду, поскольку волны и ветер способны унести в море даже самого сильного пловца. Он настоятельно рекомендует избегать необорудованных пляжей, где под водой могут оказаться сваи, камни или штыри.Горные прогулки"Кроме морского отдыха, Крым славится и различными туристическими маршрутами в горнолестной местности. Путешественникам важно учитывать быстроменяющиеся погодные условия в горах и одеваться по погоде", - продолжил эксперт.В особенности это касается плато Ай-Петри, где неподготовленный турист может столкнуться с переохлаждением. Также следует детально изучить туристический маршрут, а перед выходом зарегистрировать группу в МЧС, подобрать комфортную обувь и грамотно рассчитывать свои силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здоровье, крым, совет эксперта, безопасность, отдых, детский отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, общество, кфу (крымский федеральный университет)
Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
Доктор Ткач перечислил самые распространенные летние травмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха перечислил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач.
Берегитесь солнца
По словам эксперта, самые распространенные летние проблемы - солнечные удары, тепловые травмы и внешние ожоги. Он рекомендовал внимательно следить за временем пребывания на пляже.
"Наиболее комфортное время посещения: утром с 8 до 11 часов, либо после трех часов дня, когда солнечные лучи не такие активные. В обеденное время находиться на море нежелательно. Следует меньше бывать на солнце и людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим гипертоническую болезнь", – цитирует заведующего кафедрой травматологии и ортопедии пресс-служба университета.
Опасность на воде
В особую группу риска, по словам доктора, попадают любители нырять с бун или валунов, поскольку такой вид развлечений может привести к травмам шейного отдела позвоночника, так называемый "перелом ныряльщика".
"Это часто приводит и к повреждению спинного мозга", - предупреждает специалист.
Также он не советует купаться в штормовую погоду, поскольку волны и ветер способны унести в море даже самого сильного пловца. Он настоятельно рекомендует избегать необорудованных пляжей, где под водой могут оказаться сваи, камни или штыри.
"Следует также помнить, что использование на морском отдыхе катамаранов, надувных лодок с мотором и других плавсредств возможно только на расстоянии пятисот метров от берега, чтобы избежать рисков травмирования купающихся", - напомнил Ткач.
Горные прогулки
"Кроме морского отдыха, Крым славится и различными туристическими маршрутами в горнолестной местности. Путешественникам важно учитывать быстроменяющиеся погодные условия в горах и одеваться по погоде", - продолжил эксперт.
В особенности это касается плато Ай-Петри, где неподготовленный турист может столкнуться с переохлаждением. Также следует детально изучить туристический маршрут, а перед выходом зарегистрировать группу в МЧС, подобрать комфортную обувь и грамотно рассчитывать свои силы.
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