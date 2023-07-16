https://crimea.ria.ru/20230716/travmatolog-nazval-glavnye-letnie-opasnosti-v-krymu-1129990253.html

Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму

Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму

Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T08:54

2023-07-16T08:54

2023-07-16T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Большинство летних опасностей подстерегают гостей и жителей Крыма на пляже, особенно если он не оборудован для купания. Главные правила удачного отдыха перечислил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач.Берегитесь солнцаПо словам эксперта, самые распространенные летние проблемы - солнечные удары, тепловые травмы и внешние ожоги. Он рекомендовал внимательно следить за временем пребывания на пляже."Наиболее комфортное время посещения: утром с 8 до 11 часов, либо после трех часов дня, когда солнечные лучи не такие активные. В обеденное время находиться на море нежелательно. Следует меньше бывать на солнце и людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим гипертоническую болезнь", – цитирует заведующего кафедрой травматологии и ортопедии пресс-служба университета.Опасность на водеВ особую группу риска, по словам доктора, попадают любители нырять с бун или валунов, поскольку такой вид развлечений может привести к травмам шейного отдела позвоночника, так называемый "перелом ныряльщика". "Это часто приводит и к повреждению спинного мозга", - предупреждает специалист.Также он не советует купаться в штормовую погоду, поскольку волны и ветер способны унести в море даже самого сильного пловца. Он настоятельно рекомендует избегать необорудованных пляжей, где под водой могут оказаться сваи, камни или штыри.Горные прогулки"Кроме морского отдыха, Крым славится и различными туристическими маршрутами в горнолестной местности. Путешественникам важно учитывать быстроменяющиеся погодные условия в горах и одеваться по погоде", - продолжил эксперт.В особенности это касается плато Ай-Петри, где неподготовленный турист может столкнуться с переохлаждением. Также следует детально изучить туристический маршрут, а перед выходом зарегистрировать группу в МЧС, подобрать комфортную обувь и грамотно рассчитывать свои силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Как вести себя при встрече со змеей – главное правило

https://crimea.ria.ru/20230709/v-feodosii-otdykhayuschikh-uneslo-v-more-na-doske-1129910061.html

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